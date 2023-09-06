ثامر السليم



شيعت الكويت بمراسم عسكرية رفات الشهيد الأسير حمدان محمد حمدان المطيري من شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم خلال الغزو العراقي الغاشم عام 1990، بعد أن تم التعرف على هويته من خلال البصمة الوراثية بعد صلاة العشاء مساء أمس في مقبرة الصليبخات.



وتقدم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد المشيعين في مقبرة الصليبخات، بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس والقيادات الأمنية وذوي الشهداء وجموع من المواطنين في مقبرة الصليبخات.



وبدا التأثر واضحا على وجوه أهالي الشهيد الذين عبروا عن فخرهم بأبنائهم وما سطروه من ملاحم لأجل الكويت والكويتيين، مشيرين إلى انه بعد مرور أكثر من 30 عاما احتضنت أرض الكويت الطاهرة رفات جسده، عرفانا بجميل صنيعه.