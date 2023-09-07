قال قاض اتحادي أمس، إن المحاكمة الثانية في قضية التشهير التي رفعتها الكاتبة إي. جين كارول على دونالد ترامب ستقتصر على تحديد حجم التعويضات فحسب، فيما يعد هزيمة للرئيس الأميركي السابق.



واتهمت كارول ترامب بالتشهير بها عندما أنكر في يونيو عام 2019 اغتصابها في غرفة تبديل الملابس بمتجر كبير في مانهاتن منتصف التسعينيات.



وقال لويس كابلان، قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن، إن حكم هيئة المحلفين الذي صدر في مايو بمنح كارول تعويضا قدره خمسة ملايين دولار بعد تشهير ترامب بها في أكتوبر 2022 أثبت أن ترامب أدلى بتصريحاته في 2019 مع «إصرار فعلي»، ولم يتبق إلا مسألة تحديد حجم التعويضات التي سيدفعها.