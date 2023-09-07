عبدالكريم العبدالله



كرّم مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، عضو الهيئة التنفيذية السابق للمجلس د.عبدالله البدر خلال اجتماع اللجنة التنفيذية في مقر المجلس بالرياض.



وجاء التكريم عرفانا وتقديرا لدور د.عبدالله البدر خلال فترة عضويته في المجلس لإسهاماته على مدار سنوات في تطوير العمل من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الصحية الخليجية المشتركة.



وتمنت الهيئة التنفيذية للمجلس دوام التوفيق والنجاح، للدكتور البدر بعد فترة من التعاون البناء وبصماته الواضحة في تطوير عمل المجلس وتحقيق العديد من النجاحات.



بدوره البدر، أعرب عن خالص تقديره للمجلس على هذه اللفتة الطيبة، متمنيا كل التوفيق لمدير عام المجلس وكل أعضاء الهيئة التنفيذية، ومؤكدا أهمية الدور المحوري الذي يطلع به المجلس في حفظ وصون صحة المواطن الخليجي والعمل على تحقيق الرفاهية الصحية لجميع مواطني الدول الأعضاء والسعي لتحقيق استراتيجية صحية موحدة.