عقد مجلس أمناء معهد الكويت للأبحاث العلمية اجتماعه الدوري رقم 2 لعام 2023، برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، وبحضور القائم بأعمال مدير عام المعهد د.مانع السديراوي وأعضاء مجلس الأمناء.



وتم خلال الاجتماع مناقشة تقرير اللجنة الإدارية والمالية 2/2023 بتاريخ 2023/8/20 وقد تم اعتماد موازنة المعهد للسنة المالية 2025/2024، واعتماد سياسة خدمات الوقود.



كما نوقش تقرير لجنة السياسات والبرامج، وتم اعتماد التقرير السنوي 2023/2022، وكذلك اعتماد مشاريع خطة التنمية المقترحة والتي تتضمن تطوير وتقييم التقنيات الحديثة لخفض البصمة الكربونية وفاعليتها تحت الظروف البيئية للكويت وتطوير مختبر لأنظمة التبريد وتكييف الهواء.