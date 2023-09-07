العنزي لـ «الأنباء»: استكملنا كل النواقص وجاهزون لاستقبال طلبتنا



عبدالعزيز الفضلي



تواصل وزارة التربية جهودها على مدار الساعة استعدادا للعام الدراسي الجديد واستقبال أبنائنا الطلبة بمختلف المراحل التعليمية، حيث تعيش الوزارة عبر قطاعاتها ومناطقها التعليمية في حالة استنفار دائم لتخطي الصعاب ودخول العام الدراسي بأمان.



وفي هذا الإطار، تجولت «الأنباء» في إحدى المدارس للاطلاع على استعداداتها، حيث قامت بزيارة إلى مدرسة عبدالعزيز قاسم حمادة الابتدائية للبنين، والتقت إدارتها المدرسية التي تكثف جهودها لإعداد بيئة تعليمية مناسبة لمتعلميها.



وتقدمت مديرة المدرسة نيران العنزي بالتهنئة للهيئات التعليمية والإدارية والطلبة وأولياء أمورهم بمناسبة بدء العام الدراسي وانتهاء العطلة الصيفية، موضحة ان الاستعدادات والتجهيزات جيدة ولله الحمد، وذلك بتضافر جميع العاملين في المدرسة وبمتابعة من المنطقة التعليمية والوزارة.



وقالت العنزي ان بداية الاستعدادات والتجهيز كانت من خلال النشرة الصادرة من الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان بخصوص إعداد وتشكيل الفريق لمتابعة تجهيز المدرسة، مشيرة إلى انه تم تشكيل الفرق التي بدورها قامت بحصر جميع احتياجات المبنى المدرسي من كتب وأثاث وصيانة لاستقبال أبنائنا الطلبة.



وأضافت أنه تم إبلاغ إدارة الشؤون الهندسية بالمنطقة بالاحتياجات، التي من جهتها قامت بإرسال فريق فني للاطلاع على هذه الاحتياجات، مؤكدة انه تم التعامل معها ومعالجتها وإصلاحها كدورات المياه والتكييف وبرادات المياه.



وذكرت العنزي انه تم توفير الكتب وتجهيزها للطلبة بل تم وضعها على الطاولات في الفصل لتكون في متناول ايدي الطلبة في اول يوم دراسي، لافتة إلى انه لا يوجد اي نقص وتم استكمالها من خلال إدارة التوريدات والمخازن بوزارة التربية.



وفيما يخص العمالة في المدرسة، بينت العنزي ان العمال باشروا أعمالهم منذ أغسطس الماضي لتنظيف المبنى المدرسي وبشكل يومي، مشيرة إلى ان جميع مرافق المدرسة جاهزة لاستقبال الطلبة كالفصول والمختبرات وغرف الحاسوب والمكتبة ومسجد المدرسة.



ودعت أولياء الأمور إلى التعاون مع الإدارة المدرسية، لاسيما أن دورهم كبير في تشجيع أبنائهم على الانتظام بالدوام في الوقت المحدد، موضحة ان المدرسة تضم ما يقارب 600 طالب ونحن ننتظر عودتهم بكل شوق لمقاعد الدراسة.



وختمت العنزي بالقول: اننا جميعا نكثف جهودنا لإزالة كل العراقيل أمام الطلبة لكي يدخلوا العام الدراسي بكل أريحية، شاكرة في الوقت نفسه الزميلات المعلمات والإداريات على تعاونهن المستمر في عملية الاستعداد خاصة المعلمتين حصة المطيري وهدى الديحاني.