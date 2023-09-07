ثامر السليم



نظمت جمعية طلبة كلية العلوم الاجتماعية لقاءها التنويري للطلبة المستجدين المقبولين في الكلية 2023 /2024، بالتعاون مع مكتب التوجيه والإرشاد في الكلية، وذلك صباح امس في مسرح عبدالله الجابر بالشويخ.



في هذا السياق، اكد القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية د.عامر الصالح ضرورة التزام الطلبة اللوائح والقوانين الجامعية، مرحبا بقبول الطلبة في كلية العلوم الاجتماعية، داعيا إياهم إلى الجد والاجتهاد في حياتهم الجامعية.



من جانبها، قالت القائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الطلابية د.مها الفرج: على الطلبة معرفة حقوقهم وواجباتهم داخل الكلية، مؤكدة أن أبواب الكلية مفتوحة للطلبة للرد على استفساراتهم عن طريق مكتب التوجيه والإرشاد المتواجد بالكلية.



من جهته، قال أمين سر جمعية طلبة كلية العلوم الاجتماعية فيصل الغليسي ان الجمعية أقامت اللقاء التنويري للطلبة المستجدين المقبولين في كلية العلوم الاجتماعية، مؤكدا ان الجمعية تبارك للطلبة المستجدين قبولهم وتتمنى لهم التوفيق والنجاح وتعدكم جمعيتكم بأنها دائما وأبدا في خدمتكم وأننا لن نذخر جهدا في سبيل خدمتكم وأننا مستمرون في العطاء من أجلكم.



ووجه الغليسي بعض النصائح والإرشادات للطلبة، حاثا إياهم على البحث عن المعلومة للحصول على المعرفة، مشيرا إلى كيفية الحصول عليها من خلال متابعة حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية والكلية.



حضر اللقاء التنويري عدد كبير من الطلاب والطالبات المستجدات في كلية العلوم الاجتماعية، حيث تم التطرق إلى نظام الدراسة في الكلية وأيضا طريقة التفوق والتميز خلال مرحلة الدراسة.