

أكد المدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف ناصر الشيخ ان فوز فريق المدارس الكويتي بالمركز الأول في البطولة الدولية السادسة لمناظرات المدارس باللغة العربية والتي اختتمت مساء الاثنين الماضي في قطر يعد تأكيدا على تميز الشباب الكويتي وتفوقهم في المحافل الدولية.



وقال الشيخ، في تصريح صحافي عقب استقباله الفريق، إن الهيئة وبتوجيهات من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان تحرص على دعم الشباب المبدع وإتاحة المساحات أمامهم للتميز على جميع المستويات.



وذكر ان الهيئة تبنت فريق مناظرات المدارس العربية وكذلك فريق المدارس الانجليزية وعملت على تطوير مهاراتهم في هذا الجانب من خلال إشراكهم في برنامج دوري الإبداع الشبابي الذي تقيمه، موضحا ان هذا الاهتمام يأتي لتنمية وصقل شخصية الشباب الكويتي من الجنسين.



وأشاد بما قدمه الشباب الكويتي في هذه المسابقة وقدرتهم على إقناع لجنة التحكيم بالمسابقة ما مكنهم من التتويج بالمركز الأول، مهنئا إياهم على هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق بفضل مجهوداتهم المميزة واستعدادهم الجيد للمنافسات.



من جانبها، أهدت المتسابقة جنان الشريف الحائزة جائزة أفضل متحدثة بالبطولة هذا الفوز الكبير للكويت قيادة وشعبا، مقدمة شكرها لكل من أسهم بتحقيق هذا الانجاز، لاسيما اساتذتها وزملاؤها وكذلك أسرتها.



بدوره، قال عضو الفريق أحمد الحمود إن البطولة اتسمت بأجواء تنافسية وحماسية كونها تقام على مستوى دولي وبمشاركة واسعة، مثمنا دعم هيئة الشباب المتواصل للفريق ما كان له أثر كبير بتحقيق الصدارة.



حضر استقبال الفريق أيضا الوكيل المساعد بوزارة التربية للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف د.غانم السليماني ونائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة التنافسية بشار عبدالله وعدد من مسؤولي وزارة التربية وعدد من مسؤولي هيئة الشباب وأولياء أمور الشباب.



يذكر ان الفريق الكويتي الذي يضم أيضا عبدالله الجيماز ونور العجيل حاز المركز الأول خلال التصفيات الأولى للبطولة التي أقيمت في مركز مناظرات قطر بالدوحة قبل ان ينتصر على نظيره الأردني في النهائي.