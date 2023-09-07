

شروط تناول المرأة المرضعة الأدوية

توجد أسباب عديدة لتناول المرأة المرضعة للأدوية، مثل أمراض البرد والحساسية والأمراض المزمنة وغيرها. وتشير د.داريا كازاكوفا اخصائية الأمراض النسائية والتوليد، إلى أنه مع ذلك يجب أن تتناول المرأة المرضعة فقط الأدوية التي يصفها الطبيب. وتقول: «قبل كل شيء يجب أن تتذكر المرأة المرضعة أن جميع الأدوية يجب أن يصفها الطبيب المعالج مع الأخذ بالاعتبار فائدتها وتأثيرها في صحة الرضيع؛ لأنه لا يمكن للأم المرضعة تناول جميع الأدوية، بل فقط التي لها أقصى درجة أمان لها ولطفلها، وهذا يحدده الطبيب فقط». ووفقا لها، في حالة عدم وجود إمكانية استشارة طبيب أخصائي وعلى المرأة تناول الدواء فإنه يجب قراءة التعليمات المرفقة بعناية، حيث تحتوي جميع التعليمات المرفقة بالأدوية على فقرة «الاستخدام أثناء الحمل والرضاعة».

المصدر: صحيفة «إزفيستيا»