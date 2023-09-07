أعلن الجيش الأوكراني إسقاط 7 صواريخ كروز روسية فوق العاصمة كييف، وذلك قبيل ساعات من وصول وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إلى العاصمة في زيارة غير معلنة تستغرق يومين.



وقالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية عبر تليغرام إن روسيا شنت هجوما صاروخيا على كييف في وقت مبكر من امس، في وقت أسقطت فيه أنظمة الدفاع الجوي في البلاد جميع الصواريخ قبل أن تصل إلى أهدافها.



وذكر رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرهي بوبكو، عبر تليغرام، أنه بحسب المعلومات الأولية لم يحدث أي دمار في كييف ولم تقع خسائر بشرية.



وعلى الصعيد السياسي، وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى كييف، امس، في زيارة تستغرق يومين، حيث أكد أن واشنطن ستواصل دعم أوكرانيا على المدى الطويل حتى تمتلك قوة ردع.



كما قال: «سندعم أوكرانيا بما تحتاجه لنجاح الهجوم المضاد»، وذلك مع دخول الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا على القوات الروسية شهره الرابع دون تحقيق مكاسب كبيرة.



وتابع: «واشنطن ستظل داعمة للقيادة الأوكرانية حتى تحقيق النصر»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها لتقوية الجيش الأوكراني وقوة الردع.



وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية في مؤتمر صحافي، إن زيارة بلينكن للإعلان على الأرجح عن حزمة جديدة من المساعدات الأميركية تتجاوز قيمتها مليار دولار.



كما أضاف المسؤول أن الوزير الأميركي سيلتقي في أول زيارة يقوم بها مسؤول أميركي كبير لكييف منذ بداية الهجوم الأوكراني المضاد، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا وبمسؤولين كبار آخرين وشخصيات من المجتمع المدني.



في هذه الأثناء، أيد البرلمان الأوكراني تعيين رستم أوميروف وهو تتري من شبه جزيرة القرم وزيرا للدفاع.



وتعهد أوميروف أمس بالقيام بكل شي لتحرير «كل شبر» من الأراضي الأوكرانية، وقال على صفحته على فيسبوك «سأقوم بكل شيء ممكن وغير ممكن من أجل انتصار أوكرانيا، حين نحرر كل شبر من بلادنا وكل فرد من أفراد شعبنا». وأضاف: «مخططنا يرتكز على النصر دون مساومات طفيفة أو محادثات».



وعلى الجانب الروسي، اتهم الكرملين الولايات المتحدة بـ «إبقاء أوكرانيا في حالة حرب»، وأكد أن المساعدة الأميركية لا يمكن أن «يكون لها تأثير على نتيجة العملية العسكرية الخاصة».



وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمتها للدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا ليل امس الاول فوق منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا. وقال ألكسندر بوغوماز حاكم منطقة بريانسك عبر تليغرام إنه لم تحدث أضرار أو إصابات.

واشنطن ستزود كييڤ بذخائر تحتوي على يورانيوم منضب

واشنطن ـ أ.ف.پ: أعلن «الپنتاغون» أمس، أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا ذخائر تحتوي على يورانيوم منضب، وهي قذائف فعالة ضد الدبابات والمركبات المدرعة.

وأوضح «الپنتاغون»، في بيان، أن هذه الذخيرة من عيار 120 مليمترا مخصصة لدبابات أبرامز الأميركية التي وعدت واشنطن بتسليمها إلى كييڤ في إطار دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.

وتساعد كثافة اليورانيوم، حوالي 1.7 مرة كثافة الرصاص، هذه الذخيرة على اختراق المدرعات الثقيلة.

لكن اليورانيوم المنضب مثير للجدل بسبب ارتباطه بمشكلات صحية مثل السرطان وعيوب خلقية في صراعات سابقة، رغم أنه لم يثبت بشكل قاطع أن هذه الذخائر السبب في ذلك.

وكانت الولايات المتحدة في طليعة الدول التي قدمت الدعم لأوكرانيا، وسرعان ما شكلت تحالفا دوليا لدعم كييڤ بعد بدء الغزو الروسي العام الماضي وقد حشدت مساعدات من عشرات البلدان.