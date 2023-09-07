التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك على هامش أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ 160 في مقر الأمانة العامة بالعاصمة المصرية القاهرة.



وتم خلال اللقاء استعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري وجميع البنود المدرجة على جدول أعماله والقرارات والموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.



كذلك، التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله على هامش أعمال الاجتماع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأنروا) فيليب لازاريني.



واستعرض لازاريني جهود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ومشاريعها الإنسانية ونشاطاتها في تخفيف المعاناة عن اللاجئين الفلسطينيين حول العالم، مثمنا في هذا الإطار كل ما تقدمه الكويت تجاه تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ودعمه في مواجهة تداعيات الأزمات والمحن التي يواجهها لاسيما الإنسانية والاقتصادية والمعيشية منها، مشيدا بما تقدمه الكويت من مساهمات داعمة لمشاريع الوكالة الإنسانية لغوث اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي كل من الأردن ولبنان وسوريا والعراق وتركيا.



من جانبه، أكد وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله تضامن الكويت الكامل قيادة وحكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني ودعمها لنضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي للحصول على كامل حقوقه السياسية المشروعة وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية، مجددا موقف الكويت المبدئي والثابت تجاه دعم أعمال الوكالة وأهدافها النبيلة ومساندتها باعتبارها ركيزة أساسية في تقديم وإيصال الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، مثمنا في السياق ذاته الجهود المقدرة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة المستضيفة للاجئين الفلسطينيين ولمساعيهم النبيلة في حفظ كرامة وحقوق الأشقاء الفلسطينيين ولدعمهم الكامل لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.



كما تم خلال اللقاء بحث سبل ضمان استدامة أعمال وبرامج الوكالة نحو توفير المساعدات الطارئة للأشقاء الفلسطينيين وحشد الدعم الدولي في هذا الإطار.