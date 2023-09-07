بيروت - عمر حبنجر



علمت «الأنباء» ان غالبية أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الحاليين، وقعوا عريضة تطالب بتمديد ولاية مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان 4 سنوات إضافية. وتنتهي ولاية المفتي دريان ببلوغه 72 من العمر، أي بعد سنة ونصف السنة، عملا بالمرسوم رقم 18 الصادر عام 1955.



وترمي العريضة إلى تعديل هذه المادة في المرسوم ولمرة وحيدة فقط.



ويعقد المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى جلسته الأخيرة، يوم السبت المقبل، على ان يجري انتخاب المجلس الجديد بعدئذ، وتحديدا في الأول من أكتوبر المقبل، وسيتولى المجلس الحالي، في اجتماعه السبت، قبول طلبات المرشحين وإقرار التعديل المطلوب، تمديدا للمفتي دريان، من خارج جدول الأعمال، بعد موافقة رؤساء الحكومات الحالي والسابقين الذين هم أعضاء طبيعيين في المجلس الشرعي الأعلى، المؤلف من 38 عضوا تنتخبهم هيئة عامة من ألف عضو ينتمون إلى كل المناطق اللبنانية.

وفي معلومات «الأنباء» فإن التمديد للمفتي حظي بمباركة الدول الشقيقة التي رأت فيه الرجل المناسب للمرحلة اللبنانية الآنية والآتية.