قال سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد ان العمل الإنساني والخيري يعد إحدى الركائز الأساسية في سياسة الكويت الخارجية وسمة من سمات أهلها.



وذكر الشيخ صباح في تصريح لـ«كونا» قبيل توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية الهلال الأحمر ومركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية لدعم الشعب السوداني ان «هذه الاتفاقية تأتي تماشيا مع سياسة الكويت الخارجية القائمة على مساعدة المحتاجين في كل انحاء العالم منذ نشأتها حتى يومنا هذا».



وأوضح ان هذا التعاون بين الهلال الأحمر الكويتي ومركز الملك سلمان يأتي من منطلق انساني وديني واجتماعي متأصل لدى الشعبين الكويتي والسعودي، معربا عن تطلعها الى مزيد من التعاون الثنائي في مساعدة جميع المحتاجين في انحاء العالم بين البلدين الشقيقين.



وأشاد الشيخ صباح بدور جمعية الهلال الأحمر الكبير في ايصال المساعدات الانسانية للمحتاجين في مختلف بقاع الارض من اجل التخفيف من معاناتهم بغض النظر عن الدين والانتماء والعرق والجنسية.



هذا، ووقعت جمعية الهلال الأحمر مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية اتفاقية تعاون لدعم الشعب السوداني



وقالت الأمين العام للهلال الأحمر مها البرجس في تصريح مشترك لـ «كونا» وتلفزيون الكويت عقب توقيع الاتفاقية ان الهلال الأحمر الكويتي سيقدم وفقا للاتفاقية تبرعا بقيمة مليون دولار أميركي لمساعدة المتضررين من النزاع المسلح في السودان.



وأضافت ان هذا التبرع مخصص للمساعدات الاغاثية والطبية وسيتم إيصالها للمحتاجين في السودان بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة، معربة عن تطلعها لأن تكون هذه الاتفاقية نواة لمزيد من التعاون الثنائي بين الجانبين.



وتقدمت البرجس بالشكر الى سفارتنا في الرياض على ما بذلته من جهود وتسهيلات لإبرام الاتفاقية.



وشهدت الاتفاقية التي وقعها من الجانب الكويتي الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر مها البرجس ومن الجانب السعودي مساعد المشرف العام للشؤون الإدارية والمالية في مركز الملك سلمان د.صلاح المزروع بحضور سفيرنا لدى السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد.