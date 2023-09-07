حنان عبدالمعبود



أكد المدير العام لجمعية الهلال الأحمر عبدالرحمن العون أهمية نشر ثقافة الإسعافات الأولية عبر تدريب المتطوعين وأفراد المجتمع المدني والعاملين في مؤسسات الدولة للإسهام في إنقاذ أرواح البشر خلال الحوادث.



وقال العون في تصريح على هامش محاضرة توعوية قدمتها الجمعية إن للإسعافات الأولية دور مهم في إنقاذ الأشخاص الذي يتعرضون لحوادث قد تودي بحياتهم إذا لم يتم إسعافهم بالسرعة المطلوبة وبالطريقة الصحيحة.



وأضاف ان الجمعية تسعى إلى تسليط الضوء على مهنة المسعف ودورها الكبير في إنقاذ الحالات الحرجة، مؤكدا حرص الجمعية عن طريق إدارة الخدمات الطبية التابعة لوزارة الصحة على تدريب المتطوعين والأفراد حتى يخرج مجتمع واع ومثقف في عملية إنقاذ أرواح المصابين في الحوادث.



من جانبه، أكد رئيس قسم خدمة المجتمع في إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة صادق كرم في تصريح مماثل لـ(كونا) أهمية توعية أفراد المجتمع البالغين والأطفال حول الإسعافات الأولية.



وأشار كرم إلى وجود العديد من طرق الوقاية من الحوادث والخطوات الصحيحة للتصرف أمام المصاب وكيفية التعامل المناسب مع الاختناقات والكسور.



وأكد أن الإسعافات الأولية تشكل أحد أهم الأمور الحيوية بالعالم، لافتا الى أن كافة دول العالم أصبحت تضع سيارات إسعاف بالأماكن العامة للقيام بدور الإنقاذ لحين وصول المختصين الصحيين، مبينا أن الإسعافات الأولية لا تقتصر على الطوارئ الطبية، ومشرا إلى أنها تقدم بدءا من الجروح البسيطة وصولا إلى قيام الأطباء بتقديم إسعافات للمرضى بغرف العمليات.



وثمن كرم دور جمعية الهلال الأحمر بإقامة مثل هذا الحدث للتوعية بالإسعافات الأولية وكيفية اتخاذ الإجراءات الصحيحة والأمور الواجب القيام بها حال حدوث حالات طارئة، وقال في تصريح لـ «الأنباء» ان إدارة الطوارئ الطبية تركز على الجمهور لنشر الوعي في هذا الصدد، لافتا الى الهدف السامي لإدارة الطوارئ الطبية بتثقيف 10% من سكان الكويت في جانب الإسعافات الأولية.



وبين أن هذا العام قدمت الإدارة أكثر من 50 محاضرة في مختلف مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى دورات في تقديم الإسعافات الأولية في عدد من الوزارات، منها وزارتا الكهرباء والإعلام، وعدد من الجمعيات التعاونية وبعض الجمعيات الخيرية وقريبا سيتم تقديم دورة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وكذلك العديد من الشركات، كاشفا أن هناك ما يتراوح بين 20 و30 دورة تم تقديمها خلال هذا العام في عدد من القطاعات بالدولة، بالإضافة إلى ورش عمل يتم تقديمها بشكل يومي تقريبا.



وثمن كذلك الدعوة الكريمة من جمعية الهلال الأحمر لعمل محاضرة عن دور الإسعافات الأولية ومفهومها، لافتا أن هذه الدعوة تواكب الاحتفال باليوم العالمي للإسعافات الأولـيــة، ومـبـيــنـــا أن المحاضرة تضمنت شرح مفهوم الإسعافات الأولية وتاريخها ومن هو المسعف الأولي، وماهية الإجراءات الصحيحة لإنقاذ حياة المرضى والمصابين وكذلك دور المسعف حينما تأتي المساعدة الطبية.



وأشار إلى أن الشرائح المستهــدفــة بالـــدورات تختلف.