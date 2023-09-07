عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن توزيع الدفعة11 من الضاحية N3 بالقسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 281 قسيمه بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ. 23/10/2004 وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات يومي الخميس والأحد 7 و10 سبتمبر وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 11 سبتمبر وإجراء عملية القرعة يوم الأربعاء 13 سبتمبر.
وقالت «السكنية» ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لتسلّم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي. ولفتت الى أن من يتخلف عن تسلّم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص، مشيرة الى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين 11 سبتمبر مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وفيما يلي أسماء المواطنين :
0001 علي لهاوه مرتع العازمي
0002 قتيبه يوسف عبدالعزيز السلطان
0003 خالد فلاح سالم عوض
0004 فلاح سالم سليمان المطيرى
0005 فهد نصار صنهات العازمي
0006 عبدالرحمن حسين عبدالرحمن عناني
0007 نادر مرزوق مرضى العازمي
0008 فيصل مساعد محمد غريب
0009 احمد راشد حميد المطيرى
0010 محمد ضحوى دخنان الغريبه
0011 عبدالعزيز سعود عايش الجويسري
0012 يوسف غانم ذياب المطيرى
0013 سالم هادى مطلق شريم العازمى
0014 عبدالرحمن حماد محمد العجمي
0015 حمدان حمد ابراهيم ضويان
0016 فالح مبارك سالم العازمى
0017 خالد شبيب مفرج المطيرى
0018 غانم سعد غانم مفتاح
0019 جراح صالح جابر المرى
0020 مشاري مطر ادهام الزيد
0021 ضاري حسين علي الغريب
0022 نواف على خالد الزعبى
0023 خالد محمد عبدالله الحوطي
0024 محمد عوينان مشلح المطيرى
0025 سحمى حاضر مفرح السبيعي
0026 ناصر عبيد حجى الرشيدى
0027 احمد زيد عبدالحسين الزيد
0028 على محسن على الحربي
0029 خالد عبدالله جاسم العبدالهادي
0030 حسين عباس رضا مراد
0031 حسن عبدالرحيم حسن السويدي
0032 بدر مويسان فاضى العتيبى
0033 صلاح راشد رشيد الشدقم
0034 جزاء سالم ناصر مبارك
0035 بدر غليفص بطاح العازمي
0036 عبدالله جاسم احمد الكندري
0037 فالح مسلط فالح العجمي
0038 متعب حسن غريب العجمي
0039 اسماعيل غلوم جوهر سالم
0040 عبدالكريم نايف قبلان الرشيدى
0041 احمد ابراهيم حاجي عباس حسين
0042 فالح سالم منصور العازمي
0043 عبدالله مبارك مترك الدوسرى
0044 خالد محمد راشد صغير العجمي
0045 سعد راجح عبدالله البوص
0046 تركى مبارك مترك الدوسرى
0047 ثامر سمير الاسود الرشيدى
0048 مشعل بدر احمد الربيعان
0049 عايض سعد فراج السبيعي
0050 محمد سعد فراج السبيعى
0051 سعود عويد محمد الرشيدي
0052 نادر مبارك فهيد العازمي
0053 عوض عبدالله مبارك العازمى
0054 خالد مناور عواد العازمى
0055 محمد على سالم محمد
0056 حسين على احمد القلاف
0057 عبدالله مساعد حمود عبدالوهاب
0058 عبدالله غازى عبدالله الشريف
0059 عادل وسمى عيد العازمي
0060 فايز فالح سعدون العازمى
0061 مبارك سعد دعسان العازمى
0062 سالم حمد فالح وسمى
0063 رائد عبدالهادى قحيصان المياس
0064 حسن احمد حسين البلوشى
0065 نجم احمد نجم ابوغيث
0066 فهد عشوي مطلق السبيعي
0067 مرزوق فلاح سالم العازمي
0068 عذبى خالد عايض العتيبي
0069 ثامر سلمان شبيب العازمي
0070 سامى راشد فلاح العازمي
0071 عايد عيد جبر الهاجرى
0072 براك منصور فهد السبيعى
0073 علي عبدالله ابراهيم علي
0074 مرزوق شافى غازى المطيرى
0075 احمد ملفي حمود الرشيدي
0076 منصور سعد مطلق السبيعى
0077 خالد محسن مازن العتيبى
0078 مهنا عبدالله مسفر الحيانى
0079 سعد ياسين حماد عمار
0080 فلاح تنى فلاح الدوسري
0081 نواف عايض سعد الهاجرى
0082 سعود مران رجيبان الحربى
0083 احمد سيف الله علي تركى ويس
0084 راشد حمد جارالله المرى
0085 هانى محمد عبدالله الشعيب
0086 فهاد فيصل رسمان مبارك
0087 حامد سعد علي الحبيني العازمي
0088 مساعد فهد سعود العجمى
0089 سعود ذياب سعود العازمى
0090 محمد جزاء عفار العتيبى
0091 على مهل عبدالله الهاجرى
0092 راضى مجحم راضى العازمى
0093 زيد عبدالله موسم الديحاني
0094 بندر محمد على الخالدى
0095 محمد منصور عماش الشلاحى
0096 فيصل فلاح ناصر العازمى
0097 عبدالله سعيد عوض العتيبي
0098 عبدالعزيز سعود مجبل الحسيني
0099 ماجد ناصر محمد الجفيره
0100 محمد صالح سالم العجمي
0101 نواف رميح تركى المطيرى
0102 طلال بدر يعقوب النجار
0103 حمد مبارك مطلق حرقان
0104 عايد مبارك عايد المحجان
0105 محمد ساير عبدالرحمن المطيري
0106 عبدالله ذيب بقان العنزي
0107 خالد جابر سعد الهاجرى
0108 فهد ناصر فالح الدويك
0109 حسين عبدالله صباح الفضلى
0110 محمد فلاح سلمان العجمى
0111 محمد ماضي سالم العازمي
0112 محمد خلف سعود الحميدي
0113 حمد وعلان حربي اللميع
0114 ناصر مرزوق سعد الحبيني
0115 علي محسن علي العجمي
0116 راشد محمد معيض العازمي
0117 ناصر مضيان محمد المضيان
0118 محمد محسن محمد العجمي
0119 على محمد صنهات العصيمى
0120 بندر فيحان فلاح المطيرى
0121 عبدالرحمن حمود راجح القحطاني
0122 زيد فهد صقر الزعيبي
0123 محمد عواد مسباح العازمي
0124 خالد جزاء عفار العتيبي
0125 مهلهل خالد حمود المضف
0126 بدر عبدالعزيز رومى سلطان
0127 عايض صقر جمعان العازمى
0128 محمد جاسم على اشكنانى
0129 حمد جلوي غنام العازمي
0130 عبيد عصفور فهد العجمي
0131 عيد هنى سعدان الرشيدى
0132 محمد سعيد مسيعيد المطيرى
0133 فيصل صباح خالد الصواغ
0134 مصبح سعد رغيان العازمي
0135 محمد دغيم حماد العازمي
0136 علي ناجي مناور نزهان المطيري
0137 على محسن صالح المرى
0138 احمد على راضى العازمي
0139 ثامر هادى ثامرالعازمى
0140 طلال راشد محمد الضبيب العازمى
0141 صقر خالد بداح الصانع
0142 خالد فلاح مفلح السبيت
0143 محمد حمود محمد الرشيدى
0144 خالد وليد حماد العبيد
0145 سلطان سيف حصين الهاجرى
0146 نواف فلاح هجاج العازمى
0147 بدر ناصر على مطلق
0148 حسين غزاي جاسي العازمي
0149 سعد مرزوق سعد المطيرى
0150 خالد ساري مرزوق العازمي
0151 خالد مشعل ثويني سهو الخالدي
0152 احمد نافل عوض المطيري
0153 خالد وليد احمد الشطي ووالدته
0154 نايف مفرج نصار الشريعان
0155 بدر يوسف على مراد
0156 احمد عبدالعزيز عبدالله حسن
0157 عادل منصور عيد البراك الرشيدي
0158 بدر ناصر على الدوب
0159 خالد صالح سعد المقهوى
0160 محمد احمد عبدالرضا سليم
0161 فهد على فهد الرشيدى
0162 نايف خالد نايف الهاجرى
0163 نايف فالح دليم العازمي
0164 فواز منير سالم العازمي
0165 فهد عبدالله سلطان المالكي
0166 حسين حسن محمد الصفار
0167 محمد فالح على الدماك
0168 صالح راشد صالح مرعى
0169 عادل سعيد محمد المطيرى
0170 محمد فالح متروك العازمي
0171 عقيل عدنان حسين رجب
0172 جابر سالم جابر الجعيدى
0173 محمدعلي عيد العنزي
0174 نواف علي خلف الحربي
0175 زيد خالد زيد مسيلم الرشيدي
0176 منصور بداح ناصر عبدالله الرشيديه
0177 خالد عبدالرحمن حمد الصالح
0178 شافي سعد شافي الهاجري
0179 سعدي سعود حثلين الرشيدي
0180 عبدالله محمد بن مانع المهيد
0181 فيصل هزاع عبدالله المطيري
0182 حسين صالح محمدالعجمي
0183 مشارى تركي مضحي المطيري
0184 على صالح محمد العجمى
0185 جاسم محمد على شعبان
0186 محمد حمود محمد العراده
0187 طلال حمد مطلق العازمي
0188 شبيب سعد شبيب الرشيدي
0189 مشعل مطر زيد المطيري
0190 خالد عايض مبارك الصنوين
0191 فلاح عبدالله غنام المطيرى
0192 فهد عبدالله غنام المطيرى
0193 وليد خالد مرزوق العازمي
0194 محمد عدنان حسين رجب
0195 مفلح حمد مطلق صالح
0196 مانع عبدالله مانع العازمى
0197 محمد ملحم مرداس العجمى
0198 مبارك حنيف سند الهاجرى
0199 فيصل سالم فلاح ثويب
0200 راشد صليهم محسن العجمي
0201 احمد اكياد زعل الظفيري
0202 جاسم محمد صالح الضرمان
0203 فراج جارالله فهد العجمى
0204 ماجد فالح محمد عبود العازمي
0205 نايف متاعب متعب العازمي
0206 نواف متاعب متعب العازمي
0207 محمد يوسف سعود الهولى
0208 صالح محمد خلف العازمي
0209 سارى على عبدالله العيبان
0210 ابو طالب احمد محمد الملا
0211 راشد فهد حجاب الدوسرى
0212 عبدالعزيز احمد على الصواغ
0213 سعود سعد مرزوق المطيرى
0214 ناصر داود سليمان الزامل
0215 موسى بركه جبر النومس
0216 سعد محمد فهد العجمي
0217 فهد سعد على شحيتاوي العازمي
0218 مشعل راشد مبرك البواردي العازمي
0219 صباح مرزوق رويتع ارخيت
0220 سعود عبدالله هادى العجمى
0221 وليد خالد هجاج فراج
0222 سلطان عوض ساري المطيري
0223 عيسى عواض عبدالله الرشيدي
0224 نواف براك فهيد العجمي
0225 ثامر ردن ثامر المطيرى
0226 عبدالله طلق علي العتيبى
0227 حزام سلطان محمد العجمي
0228 مرضى حبيب سعيد محمد
0229 خالد حمد صالح المري
0230 احمد رزقان فريح الرشيدي
0231 طلال مرزوق عيد عقاب العازمي
0232 راشد مصبح على العازمى
0233 احمد عايض مبارك العازمي
0234 خالد مناور فالح العنزي
0235 علي عيد حمود العتيبي
0236 عبدالله صالح حسين العتيبي
0237 غانم شخير فالح العازمي
0238 فايز راشد مناحي العتيبي
0239 جابر مزيد فالح الرشيدي
0240 محمد خالد شليل بشير
0241 عبدالعزيز سلمان فهد الدوسرى
0242 مبارك حسين برجس المثلا
0243 عبدالله ماجد عوض المطيرى
0244 خالد محمد خالد المطيرى
0245 على ابراهيم حاجى عباس
0246 احمد عايض مسفر العازمى
0247 فيصل محمد فاهد العتيبي
0248 احمد فهد صالح الدعيج
0249 محمد هادى مطيع العجمى
0250 سعود ارتيبان فارس الجوير
0251 فهد يوسف خلف الحماد
0252 رياض سعد عبدالله القديرى
0253 احمد حسن حسين الجدى
0254 عبدالله محمد هذال القحطانى
0255 سعد حمد صدعان الصوابر
0256 بندر هادى جبران القحطانى
0257 على رميح تركى المطيرى
0258 علي احمد عباس العجمي
0259 بدر مجبل نوار العازمي
0260 خالد مانع عبدالهادي العجمي
0261 عبدالله عبدالرضا حسن رضا
0262 عبدالهادي عبدالرضا حسن رضا
0263 سعد طلق سعد العازمي
0264 احمد عبدالله محمد الفويطر
0265 ماجد عبدالله موسم الديحاني
0266 خالد علي محمد الهاشمي
0267 نواف عبدالله نجم الحميدان
0268 نايف احمد صالح النويف
0269 عبدالعزيز عبدالكريم ذياب المطيري
0270 جابر احمد على الحداد
0271 عامر صالح سعيد مبارك
0272 عبدالهادى علي عبدالهادي العجمي
0273 ناصر عبدالله عواد الردينى
0274 فواز عيد خلف البرازى
0275 نايف احمد نايف عويهان
0276 سالم حمد مبارك اشقير
0277 مشعل شافى شويمى السبيعى
0278 مبارك سعد مبارك ارشيد
0279 عادل سعد فهد العازمي
0280 محمد عبدالله مصلح الشلاحى
0281 عبدالله بندر عبدالله يوسف