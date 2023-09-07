شاركت البلدية في الاجتماع الـ 39 للجنة كبار مسؤولي البلديات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد صباح أمس «أونلاين» عبر تقنية الاتصال المرئي.



وقال مدير عام البلدية م.سعود الدبوس ان اجتماع لجنة كبار مسؤولي البلديات اقر تفعيل كود البناء الخليجي بشكل استرشادي لمدة 3 سنوات لحين تطبيقه فعليا، لافتا الى ان المذكرة التي تم اعدادها بهذا الخصوص سترفع الى الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون لاعتمادها.



وأضاف الدبوس: نوقشت في الاجتماع دراسة مقدمة من دول الخليج الاعضاء في اللجنة حول سكن المدن العمالية ورفعها من قبل كبار مسؤولي البلديات لإقرارها.



وبين ان الكويت ممثلة في البلدية سبق ان أعدت دليل إدارة النفايات الصلبة الذي تم اعتماده ضمن الأدلة الاسترشادية الى جانب زيادة المسطحات الخضراء في الكويت وتطوير حديقة البلدية والساحات الخضراء في منطقة المباركية والخاصة بدليل التحضير وتحسين جودة الهواء للحد من التلوث البصري والسمعي، بالاضافة الى المحافظة على الهوية المعمارية التاريخية في الدولة وتحديد المباني الأثرية والدراسة التراثية استنادا الى دليل المحافظة على التراث العمراني والبيئة الطبيعية في المناطق الحضرية.



وتابع: يتم الإشراف على تنفيذ دراسة وتصميم لمباني البلدية الرئيسية وفقا لاشتراطات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والمنظمة الدولية «اليونسكو» وأهداف خطة التنمية المستدامة كويت جديدة 2035، مشيرا الى ان الدراسات المنجزة في مجال الأدلة الاسترشادية جاءت تنفيذا لقرارات الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون وبناءا على التوصيات الصادرة لكبار مسؤولي البلديات، مثمنا ما تحقل من خطوات تنفيذية للعمل بالأدلة الاسترشادية المعتمدة.