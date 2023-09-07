

عاطف رمضان



أظهرت إحصائية أعدتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ممثلة في إدارة خدمة المواطن، وحصلت «الأنباء» على نسخة منها، أن ادارة خدمة المواطن قامت بإنجاز 31.939 معاملة خلال شهر أغسطس الماضي، منها 276 طلبا إسكانيا جديدا إضافة إلى إجراء 425 معاملة تخصيص.



وأشارت إحصائية المؤسسة إلى أن إدارة خدمة المواطن أجرت في الشهر ذاته 432 معاملة للتبادل والتنازل، و310 معاملات توثيق علاوة على فتح 137 ملفا جديدا تتعلق بالمساكن المؤجرة.



وقدم قسم الاستقبال 398 معاملة لبدل الإيجار، بالإضافة إلى 196 شهادة لمن يهمه الأمر.



واستطاعت خدمة العملاء الهاتفية في قسم الاتصال باستقبال 3555 مكالمة مباشرة من المواطنين.



كما قدمت إحصائية قسم المتابعة الالتماسات المقدمة للمؤسسة وعددها 88، ممثلة في قطاع الطلبات، وقطاع التوزيع، والتوثيق، وقطاع المالية والإدارية.



جدير بالذكر أن مجموع عدد المعاملات المقدمة عن طريق الموقع الإلكتروني هي 144، ومجموع عدد الخدمات المنجزة عبر تطبيق سهل الحكومي 25878.