أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) اسم العميل الرابح في سحب حملة «فتح حساب الدروازة إلكترونيا» خلال شهر أغسطس، حيث فاز العميل أحمد صالح أحمد النمش، ويأتي هذا السحب ضمن حملة KIB المجددة بالكامل والمصممة لتوفير تجربة مصرفية رقمية مميزة، بهدف مكافأة عملائه ممن فتحوا حساب الدروازة إلكترونيا عبر منصاته الرقمية، سواء من خلال «KIB أونلاين» أو تطبيق «KIB موبايل».



وبهذه المناسبة، قال مساعد المدير العام في الإدارة المصرفية للأفراد في KIB، نواف الخريف: «نواصل تتويج عملائنا الفائزين بسحوبات وجوائز هذه الحملة المميزة، والتي من شأنها توعية العملاء بأهمية الادخار، وتوفير الفرصة لهم للتمتع بأحدث الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة. كما أن حساب الدروازة، الأقوى من نوعه في الكويت، يواصل استقطاب المزيد من العملاء المهتمين بالتوفير والادخار والربح، في الوقت ذاته، وذلك بفضل فريق عمل KIB المحترف وجهوده الدؤوبة، إضافة إلى الولاء والدعم الدائم من قبل العملاء».



وأضاف الخريف: «إن KIB يواصل توفير هذه الحملة الفريدة من نوعها، تماشيا مع نهجه الهادف إلى تعزيز أسس الابتكار في التجربة المصرفية المتكاملة التي يقدمها لكافة شرائح عملائه، وذلك من خلال المزايا المتجددة، والتركيز على أولوية العميل وضرورة تلبية كافة احتياجاته».



ولفت إلى الإقبال اللافت والنجاح المستمر الذي تشهده حملة فتح حساب الدروازة إلكترونيا، مدعومة بكفاءة فريق العمل، الاستجابة السريعة في الوصول الرقمي إلى الخدمات المتنوعة.