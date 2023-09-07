أقام البنك الأهلي الكويتي ورشة عمل صيفية حول الذكاء الاصطناعي لأطفال وأقارب الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 سنة، ضمن التزامه المستمر بدعم أعضاء فريق عمله وعائلاتهم على جميع المستويات.



ونظم البنك الورشة لمدة 3 أسابيع بالتعاون مع الجامعة الأسترالية في الكويت، بمشاركة 15 طالبا، وأتاحت للمشاركين فرصة فريدة لاستكشاف عالم الذكاء الاصطناعي والروبوتات المذهل باستخدام برمجيات بايثون، وتقنيات الذكاء الاصطناعي.



وهدف البنك من خلال إقامة ورشة العمل إلى تمكين وتزويد الجيل القادم بالمهارات والمعرفة اللازمة في مجال الذكاء الاصطناعي، الصناعة التي تشكل المستقبل بسرعة، ويأمل من خلال توفير الوصول إلى التقنيات المتطورة في سن مبكرة، في إشعال الشغف بالذكاء الاصطناعي وتزويد المتدربين بأدوات قيمة من شأنها أن تفتح الأبواب لهم أمام فرص ثمينة في العصر الرقمي.



وبهذه المناسبة، أكدت مدير عام إدارة الموارد البشرية في البنك الأهلي الكويتي أفراح الأربش أهمية ورشة العمل، قائلة «في عالم اليوم الذي تقوده التكنولوجيا، أصبح الذكاء الاصطناعي ذا أهمية متزايدة في مختلف الصناعات، ومن الضروري أن يتعرف الشباب على مفاهيمه وتطبيقاته في مرحلة مبكرة، ونؤمن بأن هذه الفعالية مكنتهم من تطوير التفكير النقدي وقدراتهم على حل المشاكل والإبداع، الأمر الذي سيكون مفيدا لرحلتهم التعليمية والمهنية».



وأقيمت الجلسات التفاعلية ضمن ورشة العمل في الجامعة الأسترالية في الكويت، مما وفر بيئة مواتية للمشاركين للانخراط في التجربة العملية والتعاون مع نظرائهم ذوي التفكير المماثل.



وأشارت الأربش إلى أنه قد أتيحت للمشاركين الفرصة لاكتساب رؤى من المدربين، الذين قاموا بتوجيههم وتدريبهم على الجوانب المتنوعة للذكاء الاصطناعي، وفهم أساسيات وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، واستكشاف التطبيقات العملية، لافتة إلى أنهم استفادوا من منهج شامل مصمم لتعزيز فهمهم النظري والعملي لهذا المجال.



واحتفالا بانتهاء ورشة العمل، أقام البنك الأهلي الكويتي حفل تخرج للمشاركين الشباب، لتشجيعهم على متابعة جهودهم ودراستهم والمساهمة في بناء المستقبل من خلال الدروس والخبرات التي اكتسبوها خلال الفعالية.



واختتمت الأربش تصريحها، قائلة «نؤمن في البنك الأهلي الكويتي بقوة المعرفة والتعلم المستمر، ونهدف من خلال ورشة العمل التي نظمناها إلى إلهام العقول الشابة وتمكينها من استكشاف الإمكانيات اللامحدودة للذكاء الاصطناعي».