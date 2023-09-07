في إطار حرص البنك التجاري الكويتي على اطلاع جمهور العملاء على منتجاته وخدماته المصرفية الرقمية المصممة لتلبية احتياجات جميع فئات العملاء، فضلا عن جهوده في مجال التثقيف والتوعية المالية، يتواجد البنك في مجمع الأفنيوز ابتداء من اليوم (الخميس) حتى يوم السبت المقبل، وذلك من خلال جناح يقيمه البنك في «غراند بلازا» الأفنيوز بهدف تعريف رواد المجمع بالمزايا والخدمات والحلول المصرفية التي يقدمها البنك التجاري الكويتي.



وفي هذا السياق، قالت مساعد المدير العام لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الكويتي نورا كايد: «يستقبل فريق المبيعات - التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد رواد الجناح المقام في الأفنيوز للإجابة على أي استفسار لديهم حول مزايا حسابات البنك التجاري الكويتي والبطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع التي يقدمها البنك لعملائه، والخدمات المصرفية الرقمية التي يوفرها البنك لعملائه، وكذلك العروض التسويقية والترويجية التي تلقى استحسانا من قبل جميع شرائح العملاء ومنها عرض تحويل الراتب الذي يمنح العميل هدية نقدية لغاية 2000 دينار وبطاقات ائتمانية ومسبقة الدفع مجانا بما يتناسب مع العميل وغيرها من المزايا التي تستجيب لتطلعات عملاء التجاري».



وأضافت أن الفريق سيتواجد للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها الجمهور حول جوانب الحماية الأمنية للحسابات وضرورة عدم مشاركة المعلومات المصرفية أو الأرقام السرية الخاصة بالحسابات مع أي شخص والحصول على الخدمات المصرفية فقط من الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، مع الحرص على متابعة التعليمات التحذيرية التي يصدرها البنك لعملائه في إطار حملة «لنكن على دراية» الهادفة إلى تثقيف عملاء البنوك بالجوانب المرتبطة بالحسابات المصرفية والتعامل مع البنوك.



ويحرص البنك التجاري الكويتي دائما على أن يكون الاختيار المفضل للعملاء من خلال توفير أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية والخصومات مع شركائه التجاريين بما يحقق الاستفادة لعملائه على مدار العام، حيث يمكن للعملاء الاطلاع على كل المزايا التي يوفرها البنك من خلال صفحة البنك على الإنترنت www.CBK.com.



وكذلك من خلال تطبيق البنك على الهواتف الذكية CBK Mobile App، والتواصل عبر خدمة الواتساب على رقم 888225-1 أو زيارة أقرب فرع للتجاري، وسيكون موظفو البنك في خدمتهم وعلى استعداد تام للرد على كل استفساراتهم، علما أن صفحات وحسابات التجاري على جميع مواقع التواصل الاجتماعي توفر للجمهور جميع التفاصيل المرتبطة بآخر العروض التسويقية والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك.