قالت شركة الخطوط الجوية الكويتية إن وزير المالية فهد الجارالله قام بجولة تفقدية لمبنى الركاب «T4» في مطار الكويت الدولي، والتابع للشركة، حيث اطلع خلال الجولة على سير العمل بالقطاعات التشغيلية والخدمات المقدمة للركاب المغادرين والقادمين، بالإضافة إلى متابعة سلامة التشغيل وحركة السفر في المطار.



وأوضحت «الكويتية»، في بيان صحافي، أن الرئيس التنفيذي للشركة م.معن رزوقي رافق الوزير خلال جولته التفقدية، بالإضافة إلى مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني بالتكليف م.عماد الجلوي، ومساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عيسى الحداد.