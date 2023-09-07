أعلن بيت التمويل الكويتي عن أسماء العملاء الخمسة الفائزين بالسحب الثاني لحملة الصيف لبطاقات «بيتك فيزا» تحت عنوان «بطاقتك.. بوابة أحلامك» بالتعاون مع VISA، حيث أسفر السحب الذي تم بحضور وإشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة عن فوز كل من: فهد حامد الصويلح - ناصر مناور الظفيري - محمد فهم طاهر- أيمن أحمد شيرو- ليلى محري البذالي.



وهذا السحب الثاني من بين 3 سحوبات مخصصة لهذه الحملة، بحيث يصبح إجمالي العملاء الرابحين 15 عميلا. سيحصل كل منهم على باقة سفر متكاملة بعنوان «رحلة الأحلام» تشتمل على: رحلة ذهاب وعودة على درجة (رجال الأعمال) أو ما يعادلها للرحلات الدولية للوجهة المختارة - إقامة في فندق (5 نجوم) أو ما يعادله في المستوى- اصطحاب مرافق واحد-الاستقبال والمواصلات من وإلى المطار - مبلغ نقدي 2.000 دينار لمصروفات السفر- أنشطة متنوعة خلال فترة الرحلة (متوافرة في بعض الوجهات).



ويتيح «بيتك» الفرصة للفائزين لاختيار ما يناسبهم من الوجهات الـ 9 المتاحة، وهي: اليابان - الهند (دلهي، جايبور، أودايبور، مومباي)- أميركا والمكسيك وكوبا (نيويورك، كنكون، هافانا، ميامي)- إندونيسيا وسنغافورة وتايلند (بالي، سنغافورة، كاسموي، بانكوك)- المالديف - إنجلترا (مانشستر، لندن)- جنوب أفريقيا (جوهانسبيرغ، حديقة غروجر الوطنية، كيب تاون)- مصر (الاسكندرية، شرم الشيخ)- النمسا وسويسرا (زيورخ، سان موريتز، جنيف).



وتستمر الحملة حتى يوم 18 سبتمبر الجارى، ويحصل العميل حامل بطاقة «بيتك فيزا» الائتمانية أو مسبقة الدفع على فرصة واحدة لدخول السحب مع كل 1 دينار من عمليات الشراء المحلية، أو التي تتم عن طريق المواقع الالكترونية بالدينار، بينما يحصل على 10 فرص لدخول السحب مع كل 1 دينار من العمليات الشرائية التي تتم خارج الكويت، أو التي تتم عن طريق المواقع الالكترونية بالعملات الأجنبية.



ويخول العميل حامل بطاقة «بيتك فيزا» السحب الآلي للدخول بالسحب من خلال عمليات الشراء التي تتم عبر نقاط البيع خارج الكويت فقط، أو من خلال المواقع الالكترونية بالعملات الأجنبية.