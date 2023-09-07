مفرح الشمري



يحظى مسلسل «حب بين السطور» من إنتاج وتنفيذ شركة «أبيز برودكشنز» للانتاج الفني، التي أسستها الشيخة أبرار الصباح بنسبة مشاهدة عالية وصنف ثاني أفضل مسلسل على منصة «شاهد.نت» في منطقة الخليج. كما يتم عرضه حصريا على قناة «إم بي سي»، حيث جذب المشاهدين من مختلف الدول الخليجية. وأثنى النقاد الفنيين والصحافيين على قصته وترابط أحداثه وكيفية معالجة الموضوع بشكل متميز ومتجدد.



يطرح المسلسل مشاكل تعكس الواقع الاجتماعي ويلقي الضوء على الصراعات واختبارات الحياة التي تم طرحها بأسلوب يحاكي الواقع بعيدا عن التصنع، فهو يجمع جميع عناصر المنظومة الدرامية الناجحة بدءا من اختيار الممثلين والطاقم الفني والتقنيات الحديثة في التصوير إضافة إلى اهتمام شركة «أبيز برودكشنز» بأدق التفاصيل التي تصنع الفرق، وتميز العمل بالموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية.



وأثنت الشيخة أبرار الصباح على المسلسل، وقالت: عند قراءتي لسيناريو مسلسل «حب بين السطور» توقعت أن يحقق نجاحا جماهيريا وتفاعلا كبيرا لأن القصة محبوكة بطريقة واقعية تحاكي العائلات الخليجية وتعكس الصورة الحقيقية للمجتمع، وأنا فخورة جدا بفريق عمل «أبيز برودكشنز» وجميع أفراد طاقم العمل الذين ساهموا في نجاح هذا المسلسل، ولقد عملنا بجهد كبير هذا العام وتمكنا من تحويل هذه القصة إلى شخصيات حقيقية وقدمناها بأسلوب جديد للمشاهد العربي.



وأضافت: نحن في «أبيز برودكشنز» ملتزمون بإظهار الصورة الحقيقية لمجتمعنا من خلال الدراما، ونسعى بدقة لاختيار السيناريو الذي يعكس ثقافتنا ومشاكلنا بطريقة واقعية وحقيقية، فمهمتنا هي تصدير هويتنا من خلال الدراما إلى العالم العربي والغربي.



يذكر ان مسلسل «حب بين السطور» يعرض على قناة «إم بي سي» أسبوعيا من الأحد الى الخميس، وعلى منصة «شاهد.نت» التي تحظى بنسبة مشاهدة عالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.