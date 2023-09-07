عبدالحميد الخطيب



أعلنت شركة «ليلة عمر» المنتجة والمنظمة لحفل «صوت مصر» الفنانة أنغام، عن اقامة ليلة غنائية إضافية للنجمة المحبوبة 30 الجاري في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وذلك بناء على طلب الجمهور بعدما نفدت تذاكر حفلها الأول (سيقام 29 الجاري) عقب طرحها بساعات قليلة.



ونشرت الشركة بيانا عبر «إنستغرام» مع صورة لأنغام، وكتبت: «استجابة لطلبكم تم فتح حفل إضافي يوم 30 الجاري، نلقاكم قريبا في مهرجان «ليلة عمر» على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي»، بينما نشرت أنغام البوستر الدعائي للحفل، وعلقت: «أهلي وأحبابي في الكويت الحبيبة منتظرة لقاءكم زي العيد».



وعلى الرغم من عدم توقفها عن لقاء جمهورها في الكويت وإحيائها العديد من الحفلات، تعود أنغام بعد غياب سنوات الى مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، حيث كانت آخر إطلالة لها في المركز بحفلها في مهرجان فبراير 2020، وستقدم في الحفلين الجديدين باقة من أجمل أغنياتها المعروفة والتي ترضي جميع الأذواق.