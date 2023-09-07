مبارك الخالدي



فاز منتخبنا الأولمبي على منتخب تيمور الشرقية المتواضع 4-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على «ستاد جابر الدولي» ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2024 في قطر والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد باريس 2025. وبهذا الفوز وضع «الأزرق الأولمبي» 3 نقاط في جعبته ليحل ثانيا في المجموعة بفارق الأهداف بعد منتخب العراق الذي اكتسح مكاو 13-0.



سجل لمنتخبنا حمد الطويل (8)، وطلال القيسي (44)، ومحسن فلاح (53)، وسلمان البوص (79).



في الشوط الأول لم يظهر الأولمبي بالشكل المأمول والمتوقع على الرغم من السيطرة الواضحة على منطقة وسط الملعب، إلا انه عانى من البطء الشديد في التحضير والاعتماد على الأطراف، إذ لم يتمكن من صنع الخطورة الحقيقية لزيادة غلته من الأهداف وسط تراجع منتخب تيمور لمناطقه الدفاعية واعتماده على الكرات المرتدة لينتهى هذا الشوط بتقدم منتخبنا بهدفين نظيفين فقط.



وفي الشوط الثاني تحسن أداء منتخب تيمور قليلا وكاد أن يقلص الفارق بتسديدة باولو لكن الحارس عبدالرحمن كميل تصدى للكرة ببراعة، ورد «الأزرق» سريعا من متابعة جيدة للظهير محسن فلاح لتسديدة سلمان العوضي مسجلا ثالث الأهداف، فيما نجح البديل سلمان البوص من إضافة الهدف الرابع بعد اختراق رائع لدفاعات الخصم وركن الكرة بذكاء في الزاوية البعيدة لينتهي اللقاء بفوز مستحق لمنتخبنا برباعية نظيفة. أدار اللقاء الحكم الياباني ريو تانيموتو وأدارها بجدارة. الى ذلك، يختبر منتخبنا الوطني الأول اليوم قدراته عندما يلتقي منتخب البحرين في مباراة ودية دولية تقام في معسكر «الأزرق» في مدينة دبي بالإمارات.



وتأتي المباراة في إطار استعدادات المنتخبين لخوض التصفيات المشتركة والمؤهلة إلى كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك وكأس آسيا 2027 في السعودية التي ستنطلق في نوفمبر المقبل، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات قطر والهند والفائز من أفغانستان ومنغوليا، كما سيختتم منتخبنا معسكره الحالي وبحسب برنامجه المعد بلقاء منتخب قيرغيزستان الاثنين المقبل. ويسعى «الأزرق» إلى تحقيق نتيجة إيجابية تساهم في التحسن المستمر لتصنيفه الدولي وفق استراتيجية اتحاد كرة القدم للارتقاء بمستوى المنتخب فنيا وعلى مستوى الأرقام، وفي هذا الإطار تلقى اتحاد كرة القدم موافقة الاتحادين الإماراتي والسوري لإقامة مباراتين وديتين معنا، وذلك في معسكر المنتخب الذي سيقام في الإمارات في أكتوبر المقبل، وقد تم الاتفاق على إقامة المباراتين على التوالي يومي 12 و17 أكتوبر، وذلك قبل انطلاق التصفيات المرتقبة.



وتعتبر تجربة «الأزرق» اليوم أمام «الأحمر» البحريني مهمة من الناحية الفنية، إذ يخوض منتخب البحرين المباراة في جاهزية عالية بقيادة الأرجنتيني خوان بيتزي، حيث انتظم قبل شهر في معسكر تدريبي في صربيا تخللته 3 مباريات ودية ويضم بين صفوفه نخبة مميزة من اللاعبين.