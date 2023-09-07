حصلــت الكويـت على 4 مقاعد في اللجان الدائمة في اتحاد غرب آسيا للغوص والذي يتخذ الكويت مقرا له بعد اجتماع مجلس الإدارة عبر الاتصال المرئي «زووم».



وأسفرت نتائج تشكيل اللجان الدائمة للاتحاد عن تزكية ممثلي الكويت وهم: سلام الرجيب لعضوية العلاقات الدولية وهاني بن حسين للجنة الفنية وهند الناهض للمساواة بين الجنسين وحصة الخالد للبيئة.



وهنأ رئيس الاتحاد م.طلال السرحان في تصريح صحافي جميع الأعضاء الذين تم اختيارهم لتمثيل اللجان الدائمة، مؤكدا أن المستويات الفنية والخبرات التي يحظى بها جميع أعضاء اللجان ستسهم في تطوير أداء الاتحاد بشكل كبير. من جانبه، قال عضو لجنة العلاقات الدولية سلام الرجيب، إن هذه التزكية لم تأت إلا بناء على ثقة أعضاء مجلس الإدارة بقدرة شباب الكويت على تطوير الاتحاد.



وأضاف الرجيب أن «الأداء المتميز» في تنظيم بطولة العالم للغوص التي أقيمت في الكويت في مايو الماضي لفت انتباه العديد من المهتمين بهذه الرياضة، خصوصا المسؤولين على المستويين الدولي والإقليمي. وأكد أن الكويت تملك العديد من الكوادر القادرة على صنع الفارق في المنظمات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى قدرة الأعضاء الحاليين على رفع مستوى الرياضة المحلية والدولية.