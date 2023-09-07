مبارك الخالدي



يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي مع نظيره الشباب في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة دوري زين الممتاز، كما يستعد «الأخضر» للمشاركة في مواجهات الدور التمهيدي لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي التي ستنطلق 18 الجاري بمواجهة الزوراء العراقي على ملعب مدينة البصرة.



وكان الفريقان قد التقيا في ختام الجولة الثانية من الدوري والتي انتهيت بالتعادل 1-1.



ويفتقد «الأخضر» في مباراة اليوم 11 لاعبا أساسيا، حيث التحق 4 منهم بمنتخبنا الأولمبي الذي يشارك في التصفيات الآسيوية التي تحتضنها البلاد «الأزرق» وهم: سلمان العوضي وفهد المطيري وبندر السلامة وحسين اشكناني، كما التحق 7 لاعبين مع «الأزرق الكبير» الذي يقيم معسكرا في الإمارات استعدادا لخوض تصفيات كأس العالم وهم: سلطان العنزي وحمد القلاف وسليمان عبدالغفور وعبدالله عمار وحسن حمدان وبدر طارق وعلي خلف.



ومــن المتوقــع أن يدفــع الجهــاز الفنــي لـ «الأخضر» بقيادة الألماني توماس برداريش بالصف الثاني من اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية.