يحيى حميدان



عاود فريق الكرة بنادي برقان تدريباته اليومية مساء أول من أمس عقب حصول اللاعبين على راحة لمدة 3 أيام عقب المباراة الأخيرة أمام الساحل 2-2 الجمعة الماضي ضمن الجولة الثانية من دوري «زين» للدرجة الأولى.



وفضّل الجهازان الإداري والفني لـ«الذهبي» منح اللاعبين راحة بسبب توقف النشاط الكروي في الشهر الجاري بسبب فترة التوقف الدولية وكذلك مشاركة منتخبنا الأولمبي في دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في هانغزو بالصين، كما قرر الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد دهيليس عدم التجديد للمدافع التونسي رامي بوشنيبة والبحث عن محترف في مركز الوسط، وقد وصلت المفاوضات مع المحترف الخامس وهو من الجنسية البرازيلية لمرحلة متقدمة.



وقال مدير الفريق حصين السبيعي إن فترة التوقف الحالية ستشهد خوضنا 3 مباريات تجريبية أمام النصر في 11 الجاري، ثم الشباب في 17، والقادسية في 25 منه، مشيرا إلى أن اللاعبين بذلوا جهودا كبيرة في الفترة الماضية خلال التحضيرات وفي المعسكر التدريبي الخارجي بالإسكندرية، وكذلك في المباراتين اللتين خاضهما في «دوري المظاليم» حيث تعادل خلالهما مع اليرموك 1-1، والساحل 2-2.



وبين السبيعي لـ «الأنباء» أن إدارة النادي تسابق الزمن لحسم ملف المحترف الخامس لضمان وصوله بأسرع وقت ممكن للبلاد. وأكد أن باقي المحترفين وهم: المدافع البرازيلي كليبر، ولاعب الوسط التونسي أسامة العمدوني، والمهاجمان السنغالي ماليك سيسيه والبرازيلي جونيور مستمرون مع «الذهبي» ولا نية للاستغناء عن أي منهم.



وأشار إلى أن برقان اقترب من إنهاء ملف الاستقطابات المحلية عبر ضم المهاجم الدولي السابق عبدالهادي خميس في الفترة الأخيرة، علما بأنه شارك في الدقائق العشر الأخيرة من مواجهة الساحل.