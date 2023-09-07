حذرت الأمم المتحدة من أن ستة مليارات طن تقريبا من الرمل تستخرج سنويا من البحار والمحيطات، في درجة استغلال تلامس الحد المقبول به للاستدامة، ما يحمل عواقب وخيمة على البيئة والتنوع البيولوجي البحري.



وهذه أول مرة تتمكن فيها الأمم المتحدة من إجراء مثل هذا التقدير، وذلك بفضل الذكاء الاصطناعي والنظام الآلي للتعرف إلى السفن، الذي يتيح تحديد مواقعها وتحليل تحركاتها وأنشطتها حول العالم.



هذا التحليل الذي أطلقه القسم العلمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، لايزال في بداياته، وتتم حاليا مراقبة 50% فقط من السفن.



لكن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن من بين 50 مليار طن من الرمال والحصى التي تستخدمها البشرية كل عام، ثمة بين أربعة وثمانية مليارات طن مصدرها البحار والمحيطات.



وأوضح مدير مركز تحليل البيانات التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة باسكال بيدوتسي خلال مؤتمر صحافي، أن ذلك يمثل ستة مليارات طن في المتوسط سنويا، «أي ما يعادل أكثر من مليون شاحنة يوميا أو كيلوغرامين يوميا للشخص الواحد».



وسفن الاستخراج تشبه «المكانس الكهربائية» التي «تطحن قاع البحر» و«تعمقه»، ما يتسبب في اختفاء الكائنات الحية الدقيقة في المحيطات، ويعرض التنوع البيولوجي والموارد السمكية للخطر، بحسب الخبير.