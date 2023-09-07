منصور السلطان



لم تمض ساعة على قيام مواطن ووافدة سيلانية الجنسية بسرقة 3 هواتف نقالة من محل في أحد المجمعات التجارية في منطقة السالمية، حتى ألقي القبض عليهما من قبل دوريات شرطة نجدة حولي.



وفي التفاصيل كما رواها مصدر أمنــي لـ «الأنباء»، أن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية مساء أول من أمس من قبل موظف في أحد محلات بيع الهواتف النقالة في مجمع تجاري بمنطقة السالمية يفيد بأن شخصا معه آسيوية دخلا المحل وسرقا 3 هواتف نقالة ولاذا بالفرار، وعلى الفور توجه رجال دوريات شرطة نجدة حولي إلى موقع البلاغ. وبعد الاستماع إلى موظف المحل وأخذ مواصفات السارقين، تم البحث حول المجمع وفي مواقفه، حيث عثر على اللص والآسيوية، اللذين حاولا الهرب فتم ضبطهما ومعهما الهواتف المسروقة، وبالاستعلام عنهما تبين أن اللص يبلغ من العمر 41 عاما ومساعدته السيلانية تبلغ من العمر 46 عاما، وعليه تمت إحالتهما والمضبوطات إلى مخفر السالمية.