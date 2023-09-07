منصور السلطان



ألقى رجال دوريات أمن الأحمدي مساء أول من أمس القبض على وافد من أرباب السوابق ومطلوب على ذمة قضية متعاط وبحوزته مواد مخدرة وأدوات للتعاطي في منطقة المنقف. وقد اشتبه رجال دوريات إسناد أمن الأحمدي وخلال قيامهم نقطة تفتيش على مدخل منطقة المنقف، بسيارة يابانية الصنع حاول قائدها الالتفاف للخلف والهرب من نقطة التفتيش، وبعد إيقافه بالقوة اتضح أنه متعاط، وبالاستعلام عنه تبين أنه وافد من أرباب السوابق ومطلوب على ذمة قضية، وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على كيس به مادة «الشبو» المخدرة بالإضافة إلى أدوات للتعاطي، وعليه تم اقتياده وإحالته إلى الجهة المختصة.