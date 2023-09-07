طرحت في دار «سوذبيز» في لندن اعتبارا من مساء أمس مجموعة مقتنيات مختلفة كان يملكها النجم البريطاني الراحل فريدي ميركوري، من مخطوطات لأغنيات فرقة «كوين» وقطع اثاث ولوحات وتحف فنية.



وأوضحت «سوذبيز» التي زينت واجهتها بشارب كبير لهذه المناسبة أن 1469 قطعة ستطرح في هذا المزاد.



ويشكل بيانو المغني البريطاني الذي توفي عام 1991 عن 45 عاما جراء إصابته بمرض الإيدز أبرز القطع في مزاد الأمس، الذي يليه مزادان آخران حضوريان إضافة إلى ثلاثة مزادات عبر الإنترنت. وخمنت «سوذبيز» بما بين مليوني جنية استرليني وثلاثة ملايين (بين 2.55 مليون دولار و3.82 ملايين دولار) قيمة هذا البيانو من نوع «ياماها».