منصور السلطان



بعد أن ذاع صيت بائع مخـــدرات وافــــــد يلقـــــــب بـ «عتريس» في منطقة الفروانية وتكثيف نشاطه بين أوساط الشباب، تمكن رجال دوريات إسناد مديرية أمن الفروانية من إلقاء القبض عليه وبحوزته 10 أكياس من مادة الشبو المخدرة والكيميكال خلال كمين نصب له. وفي التفاصيل كما رواها مصدر أمني لـ «الأنباء»، فإنه بعد ورود عدة بلاغات ومعلومات تفيد بأن بائع مخدرات يلقب بـ «عتريس» يزاول نشاطه الإجرامي في منطقة الفروانية، وان أغلب زبائنه من الشباب، وبعد رصده في منطقة الفروانية تمت مطاردته وإلقاء القبض عليه، وبالاستعلام عنه اتضح أنه وافد في العقد الرابع من عمره يعمل في شركة بناء، وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على 10 أكياس بداخلها مادة «الشبو» المخدرة ومادة «الكيميكال» جاهزة للبيع. وخلال التحقيق الأولي معه اعترف بأنه يروج المواد المخدرة منذ عدة شهور وأنه لحظة ضبطه كان في طريقه لبيع المواد المخدرة. وعليه تمت إحالته وكمية المواد المخدرة المضبوطة الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.