عبدالله قنيص



تمكن رجال مباحث مخفر شمال الصليبخات من إلقاء القبض على 8 وافدين من الجنسية الآسيوية يتاجرون بالخمور المحلية والعثور بحوزتهم على 80 قنينة خمر محلية جاهزة للبيع.



وفي التفاصيل، فإن رجال مباحث شمال الصليبخات وبعد ورود عدة بلاغات لهم عن وجود أشخاص آسيويين يروجون الخمور المحلية في المنطقة، قاموا بمتابعة البلاغات والبحث والتحري عن الآسيويين، وبعــد رصدهــم في أحـــد المنازل تمت مداهمتها وإلقاء القبــض عليهــم وعددهــــم 8 آسيوييــن وبحوزتهــم 80 قنينة خمر محليــة ومــواد خاصــة لتصنيــع الخمور.



وخلال التحقيق معهم اعترفوا بأنهم يقومون بتصنيع الخمور في المنزل ومن ثم بيعه على زبائنهم مقابل 15 دينارا للقنينة الواحدة، وعليــه، تمـــت إحالتهـــم والمضبوطــات الـى جهـــة الاختصاص.