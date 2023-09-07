

عاطف رمضان



أعـلنــت وزارة الأشــغال العـــامة أن عـــدد الـبلاغات التي تم التعامل معها من خلال بدالة الطوارئ رقم 150 خلال شهر أغسطس 2023 بلغ 2283 بلاغا.



وحسب إحصائية صادرة عن «الأشغال» والتي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، فإن محافظة الجهراء جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد البلاغات بـ 593 بلاغا، كما أن محافظة الفروانية جاءت في الترتيب الثاني بـ 419 بلاغا، ثم محافظة العاصمة بـ 396 والأحمدي بـ 293، وحولي بـ 188 بلاغا، ومبارك الكبير بـ 97، و120 بلاغا تعاملت معها الطرق السريعة عبر هيئة الطرق، و123 تعامل معها قطاع الهندسة الصحية بالوزارة، و54 بلاغا تعاملت معها العمليات بالوزارة.