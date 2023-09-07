

أصدر ديوان المحاسبة تقرير الاستدامة الأول لعام 2022، الذي يرصد إنجازات الديوان وفق معايير الاستدامة وتأكيدا على دوره في الحفاظ على المال العام وتحقيق المساءلة والحوكمة، ومواكبة التطور العالمي بناء على أسس علمية ومهنية متقدمة من خلال تبني أحدث السياسات والاستراتيجيات والآليات المهنية التنموية الفعالة تحقيقا لمهامه كجهاز رقابي أعلى يعكس رؤية الكويت في أجندة التنمية المستدامة 2030.



وقال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية وتقنية المعلومات بالإنابة د.سعود الزمانان إن التقرير يعد الأول من نوعه على مستوى أجهزة الرقابة والمحاسبة العربية، الذي يربط أعماله بمبادئ التنمية المستدامة 2030. وارتكز التقرير في منهجية إعداده على المبادئ الأساسية «المبادئ الأربعة»، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية الصادرة من المبادرة العالمية للتقارير GRI ومؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS، ومجلس معايير محاسبة الاستدامة الدولية SASB، بالإضافة إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة UNGC، كما جاء التقرير متوافقا مع معايير التقارير الدولية المتكاملة IR Framework وهو التقرير الذي يعكس جهود الديوان وفق مفهوم الاستدامة.



وأضاف الزمانان ان التقرير ينقسم إلى فصلين، يتناول الفصل الأول لمحة تاريخية عن الديوان وأهدافه واختصاصاته وكيفية مباشرة تلك الاختصاصات والجهات المشمولة برقابة الديوان وأنواع التقارير والهيكل التنظيمي بالإضافة إلى تقييم الأهمية النسبية ومبادرات حوكمة الاستدامة الثلاثية.



وأوضح أن الفصل الثاني من التقرير تناول أبرز الإنجازات المهنية للديوان وتتعلق بالمجال الاقتصادي والمجال البيئي والمجال الاجتماعي والمجال المؤسسي وتقييم أداء الاستدامة الأساسي، ويختتم التقرير بأهداف التنمية المستدامة وملحق معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير GRI.



وأشار إلى إن إصدار هذا التقرير يعد استكمالا لسلسلة الإصدارات المهنية والرقابية التي يصدرها ديوان المحاسبة في إطار مواكبة المستجدات الدولية على المستوى العلمي والمهني، وجاء هذا التقرير متوافقا مع ما حققه ديوان المحاسبة من خلال مشاركته في استعراض التقرير الطوعي الثاني للكويت في شهر يوليو 2023، وذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وتتوافر جميع إصدارات ديوان المحاسبة على موقع ديوان المحاسبة الإلكتروني على الإنترنت .www.sab.gov.kw