

يسر فندق كراون بلازا الكويت - الثريا سيتي ان يعلن عن حدث استثنائي سيقام في 8 و9 سبتمبر الجاري بقاعة البركة، حيث سيجتمع في هذا الحدث أهم مقدمي الخدمات لحفلات الزفاف تحت سقف واحد لتقديم أحدث الصيحات والخدمات في معرض الزفاف. وتشهد الفعالية المميزة حضور عدد كبير من المصممين وخبراء التجهيزات ومصففي الشعر وفناني المكياج وموردي الورود والتصوير الفوتوغرافي والفيديو، بالإضافة إلى موردي الهدايا والترفيه والمزيد، وستتيح هذه الفرصة الفريدة للعروسين التعرف على أفضل الخدمات المتاحة لجعل يوم زفافهم لحظة لا تنسى.



ومن أجل تحفيز الأزواج على تنظيم حفلات زفافهم في فندق كراون بلازا الكويت - الثريا سيتي، سيقدم الفندق عروضا استثنائية خلال هذا الحدث الخاص، حيث سيكون بإمكان جميع الأزواج الذين يقومون بحجز حفلات زفافهم خلال فترة الحدث الاستفادة من عروض حصرية وخصومات مغرية على باقات الزفاف المتنوعة في قاعاتنا المتعددة والتي تتناسب مع متطلباتكم المختلفة لاستضافة ضيوفكم بداية من 100 إلى أكثر من 1000 شخص. والمفاجأة الكبرى في هذا الحدث هي إعلان الفندق عن الفائز بحملة الزفاف الصيفية، حيث ستتم إعادة كامل المبلغ المدفوع لحفل الزفاف لأحد المشتركين المحظوظين الذين قاموا بإقامة حفل زفافهم في الفندق خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس.