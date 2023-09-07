انضمت شركة لولو هايبرماركت الرائدة بصناعة التجزئة، إلى مؤسسة لوياك لإطلاق برنامج تدريب مميز يهدف إلى تنمية مواهب الشباب الكويتي، مؤكدة أن التعاون يبرهن على التزام كلتا المؤسستين تجاه تنمية الشباب والتعليم والمشاركة المجتمعية. وشهد البرنامج التدريبي، الذي أقيم في فروع لولو هايبرماركت في القرين والعقيلة، مجموعة متنوعة من المحترفين والمتخصصين الذين قدموا وقتهم وخبراتهم بشكل تطوعي لتوجيه وتدريب الأفراد الطموحين في «لوياك»، وتم تصميم المبادرة لتوفير فرص تعلم عملي ولسد الفجوة بين المعرفة النظرية والمهارات العملية.



وعلى مدار فترة التدريب، كان للمتدربين فرصة فريدة لاكتساب رؤى عملية في مختلف جوانب صناعة التجزئة، بما في ذلك خدمة العملاء والتجارة واللوجستيات والإدارة، وحصلوا على توجيه شخصي وإرشاد من المحترفين الخبراء في لولو هايبرماركت، الذين شاركوا خبراتهم وأفضل الممارسات في الصناعة. وللاحتفال بانتهاء البرنامج التدريبي بنجاح، استضافت شركة لولو هايبرماركت حفل توزيع الشهادات في مكتبها الإقليمي بالفروانية يوم 5 أغسطس، وتم تقديم شهادات الإنجاز للمتدربين.



وأعرب المدير العام لشركة لولو هايبرماركت الكويت محمد حارس عن سعادته بمشاهدة نمو وتطور الشباب الموهوب، مبينا أن التعاون بين لولو هايبرماركت ولوياك يعزز الرؤية المشتركة لتمكين الشباب الكويتي وتوفير فرص لنموهم الشخصي والمهني، ومن خلال تعزيز مثل هذه الشراكات، يهدف كلا من الهايبرماركت ولوياك لتمكين الشباب الكويتي من خلال برنامج تدريب مبتكر.