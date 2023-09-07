اعتمد وزراء الخارجية العرب ترشيح المصري خالد العناني مرشحا عربيا لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) خلال الفترة من 2025 إلى 2029.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد في تدوينة على منصة «إكس» إن مجلس وزراء الخارجية العرب يعتمد ترشيح الدكتور خالد العناني مرشحا عربيا لمنصب مدير عام منظمة «اليونسكو» للفترة 2025-2029، وذلك ضمن اعتماد تأييد الترشيحات العربية لعدد من المناصب الدولية.



وعقدت فعاليات الدورة الـ 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة.



وكانت مصر أعلنت في أبريل الماضي ترشيح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق لمنصب مدير عام «اليونسكو».



وتولى العناني منصب وزير الآثار في مارس 2016 وحتى ديسمبر 2019، ثم أصبح وزيرا للسياحة والآثار في ديسمبر 2019 وحتى أغسطس 2022، وهو أول وزير للسياحة والآثار منذ فصل الوزارتين العام 1966.



والعناني أيضا أستاذ بقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والإدارة الفندقية جامعة حلوان، وحصل على مختلف الخبرات الأكاديمية والعلمية والإدارية والتنفيذية داخل مصر وخارجها في التدريس الجامعي والبحث العلمي وعلم المصريات والمتاحف والسياحة.



وإلى جانب عمله في الجامعة، شارك العناني في الأنشطة العلمية والبحثية للمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة (2002-2014)، وعمل أيضا مشرفا عاما على المتحف القومي للحضارة المصرية (2014-2016) والمتحف المصري بالقاهرة (2015-2016).



ومن المقرر أن تجرى انتخابات «اليونسكو» في مقر المنظمة بباريس خلال العام 2025.