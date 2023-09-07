مريم بندق



علمت «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية يعكف على ترتيب إجراءات ترشيح خريجي الجامعات المتميزة للعمل في الجهات والمؤسسات والوزارات الحكومية.

هذا، وأعلن الديوان اعتماد 8 تخصصات فقط للخطة التدريبية لعام 2023-2024 للمعاهد المعتمدة والمسجلة لديه والمرخص لها من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حيث تنتظر أعداد كبيرة من الشباب فتح باب التسجيل. وتضمنت التخصصات العلوم الإدارية والعلوم القانونية والمالية والمحاسبة والاقتصادية والتجارية والسكرتارية وإدارة المكاتب، والعلاقات العامة والإعلام، والموارد البشرية، والإحصاء، ولغة الإشارة.

وبحسب بيان الديوان الرسمي، ستسلم الخطة للمعاهد خلال الفترة من الأحد المقبل حتى 2 أكتوبر، وذلك من خلال التقدم إلى مركز تنمية الموارد البشرية قسم المعلومات والدراسات التدريبية في الفترة الصباحية.