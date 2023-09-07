توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية لنهار اليوم الخميس، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة.

أما ليلا سيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة و رطب والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 32 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق الغربية و فرصة لتكون الضباب على المناطق الساحلية .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 46 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 35 درجة مئوية.