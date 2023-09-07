أحمد مغربي

أصدر الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت أحمد جابر العيدان تعميماً اليوم الخميس بترقية وتعيين محمد صادقي في منصب مدير مجموعة العقود في الشركة.

وجاء في القرار الذي حصلت عليه "الأنباء" ان ترقية محمد صادقي ستكون اعتباراً من يوم الاحد القادم الموافق 10 سبتمبر الجاري.

ويمتلك صادقي خبرة في ادارة العقود بالشركة، حيث شغل منصب رئيس قسم خدمات العقود والمشتريات في نفط الكويت منذ عام 2020 حتى الان قبل صدور قرار الترقية.

وخلال السنوات الماضية نجح محمد صادقي في تنفيذ مجموعة ضخمة من عقود المشاريع بفضل خبرته الكبيرة في التعامل مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة والاجراءات الرسمية لطرح وترسية المناقصات.