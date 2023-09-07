بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، الاستعدادات الجارية للزيارة القادمة والتي سوف يقوم بها وفد رسمي برئاسته وعضوية وزراء النفط والخارجية والمالية والتجارة وذلك للترتيب للزيارة المرتقبة لسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الاحمد، لجمهورية الصين الشعبية في وقت لاحق من هذا الشهر.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر السيف وبحضور وزيرة الاشغال العامة د. اماني بوقماز، ووزير المالية فهد الجارالله، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة البلاد تشانغ جيانوي.

وتعمل الحكومتان الكويتية والصينية على الاعداد والترتيب للزيارة الهامة لسمو نائب الأمير وولي العهد، والتي من المتوقع أن تشمل توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة والحيوية للبلدين الصديقين في مجالات عدة، منها ما يتعلق في البنية التحتية والتنموية، ومن أهمها بناء وتشغيل ميناء مبارك الكبير، بالإضافة إلى اتفاقية تتعلق بمشاريع الإسكان يتم بموجبها بناء مدينة إسكانية متكاملة يتجاوز عدد وحداتها 25 الف وحدة سكنية يراعى في تصميمها وتنفيذها توفير جميع الاحتياجات والمتطلبات الضرورية والعصرية للمواطن، كما ستشمل الزيارة كذلك التوقيع على اتفاقية للتعاون على انشاء مشروع حيوي للطاقة البديلة والمتجددة في الكويت والذي يأتي ضمن اطار التزام دولة الكويت فيما يخص جهود مكافحة التغير المناخي بالاضافة إلى عدد من الاتفاقيات الأخرى.