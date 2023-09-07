بقلم رئيس الوزراء الهند ناريندرا مودي

"فاسودهايفا كوتومباكم""Vasudhaiva Kutumbakam" - هاتان الكلمتان تعكسان فلسفة عميقة. ومعناها ان "العالم عائلة واحدة". وهذه نظرة شاملة تشجعنا على التقدم كأسرة عالمية واحدة، متجاوزة الحدود واللغات والأيديولوجيات. وخلال رئاسة الهند لمجموعة العشرين، تمت ترجمتها إلى دعوة للتقدم المتحور حول الإنسان. كأرض واحدة، نحن نجتمع معًا لرعاية كوكبنا. كعائلة واحدة، نحن ندعم بعضنا البعض في السعي لتحقيق النمو. ونحن نتحرك معًا نحو مستقبل مشترك - مستقبل واحد - وهي حقيقة لا يمكن إنكارها في هذه الأوقات المترابطة.

يختلف النظام العالمي بعد الجائحة كثيرًا عن العالم الذي سبقه. هناك ثلاثة تغييرات مهمة، من بين أمور أخرى.

فالأول: هناك إدراك متزايد لضرورة التحول من النظرة التي تركز على الناتج المحلي الإجمالي للعالم إلى نظرة تتمحور حول الإنسان.

الثاني: العالم يدرك أهمية المرونة والموثوقية في سلاسل التوريد العالمية.

الثالث: هناك دعوة جماعية لتعزيز التعددية من خلال القيام بإصلاح المؤسسات العالمية.

وقد لعبت رئاستنا لمجموعة العشرين دور المحفز في هذه التحولات.

في شهر ديسمبر 2022م عندما تولينا الرئاسة من إندونيسيا، كنت قد كتبت أن مجموعة العشرين يجب أن تحفز التحول في العقلية. وكان هذا ضروريًا خصوصاً في سياق تعميم التطلعات المهمشة للبلدان النامية والجنوب العالمي وأفريقيا.

وان قمة صوت الجنوب العالمي، التي شهدت مشاركة 125 دولة، كانت واحدة من أبرز المبادرات تحت رئاستنا. لقد كان تمرينًا مهمًا لجمع المدخلات والأفكار من الجنوب العالمي. علاوة على ذلك، لم تشهد رئاستنا أكبر مشاركة على الإطلاق من البلدان الأفريقية فحسب، بل دفعت أيضًا إلى إدراج الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين.

إن العالم المترابط يعني بأن تحدياتنا عبر المجالات مترابطة. هذا هو منتصف الطريق للبرنامج للعام 2030، ويلاحظ الكثيرون بقلق بالغ أن التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة تخرج عن المسار الصحيح. ستقود خطة العمل لمجموعة العشرين للعام 2023م بشأن تسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة الاتجاه المستقبلي لمجموعة العشرين من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

في الهند، كان العيش في وئام مع الطبيعة أمرًا طبيعيًا منذ العصور القديمة، وقد ساهمنا بنصيبنا في العمل المناخي حتى في العصر الحديث.

تمر العديد من بلدان الجنوب العالمي بمراحل مختلفة من التنمية ويجب أن يكون العمل المناخي سعياً تكميلياً. ويجب أن تتطابق الطموحات المتعلقة بالعمل المناخي مع الإجراءات المتعلقة بتمويل المناخ ونقل التكنولوجيا.

ونعتقد أن هناك حاجة إلى الابتعاد عن الموقف التقييدي المحض لما لا ينبغي القيام به، إلى موقف أكثر إيجابية الذي يركز على ما يمكن القيام به لمكافحة تغير المناخ.

قد يتم توسيع مبادئ The Chennai HLPs عالية المستوى لاقتصاد أزرق مستدام ومرن كمبادئ تشيناي عالية المستوى لاقتصاد أزرق مستدام ومرن.

وسوف يتم نشأ نظام بيئي عالمي للهيدروجين النظيف والأخضر من رئاستنا ، إلى جانب مركز ابتكار الهيدروجين الأخضر.

وفي العام 2015، قمنا بإطلاق التحالف الدولي للطاقة الشمسية. والآن، من خلال التحالف العالمي للوقود الحيوي، سندعم العالم لتمكين تحولات الطاقة بما يتماشى مع فوائد الاقتصاد الدائري.

إن إضفاء الطابع الديمقراطي على العمل المناخي هو أفضل وسيلة لإضفاء الزخم على الحركة. كما يتخذ الأفراد قرارات يومية بناءً على صحتهم على المدى الطويل، يمكن لهم اتخاذ قرارات فيما يتعلق بنمط الحياة بناءً على التأثير على صحة الكوكب على المدى الطويل.

مثلما أصبحت ممارسة اليوغا حركة جماهيرية عالمية من أجل الصحة، كما قمنا بدفع العالم من خلال أنماط الحياة من أجل بيئة مستدامة (LiFE).

ونظراً لتأثير تغير المناخ، سيكون ضمان الأمن الغذائي أمراً بالغ الأهمية. ويمكن للدخن، أو شري آنا Shree Anna أن يساعد في هذا الأمر مع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا. في العام الدولي للدخن، أخذنا الدخن إلى الأذواق العالمية. كما أن مبادئ ديكان الرفيعة المستوى بشأن الأمن الغذائي والتغذية مفيدة أيضاً في هذا الاتجاه.

إن التكنولوجيا تحويلية ولكنها تحتاج أيضًا إلى أن تكون شاملة. في الماضي، لم تكن فوائد التقدم التكنولوجي مفيدة لجميع شرائح المجتمع على قدم المساواة. وقد أثبتت الهند، على مدى السنوات القليلة الماضية على انه كيف يمكن الاستفادة من التكنولوجيا لتضييق فجوة التفاوت، بدلا من توسيعها.

على سبيل المثال، يمكن إدراج مليارات من الناس في جميع أنحاء العالم الذين لا يتعاملون مع البنوك، أو يفتقرون إلى الهويات الرقمية، ماليا من خلال البنية التحتية العامة الرقمية (DPI). إن الحلول التي أنشأناها باستخدام تقنية DPI الخاصة بنا قد تم الاعتراف بها عالميًا.

والآن، من خلال مجموعة العشرين، سوف نساعد البلدان النامية على التكيف وبناء وتوسيع نطاق إدارة المعلومات (DPI) لإطلاق العنان لقوة النمو الشامل.

إن كون الهند صاحبة الاقتصاد الكبير الأسرع نمواً ليس من قبيل الصدفة. لقد مكنت حلولنا البسيطة والقابلة للتطوير والمستدامة الفئات الضعيفة والمهمشة من قيادة قصة التنمية لدينا. من الفضاء إلى الرياضة، ومن الاقتصاد إلى ريادة الأعمال كما أخذت المرأة الهندية زمام المبادرة في مختلف القطاعات. لقد حولن السرد من تنمية المرأة إلى التنمية التي تقودها المرأة. وتعمل رئاستنا لمجموعة العشرين على سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وتقليص الفجوات في المشاركة في القوى العاملة، وتمكين المرأة من القيام بدور أكبر في القيادة وصنع القرار.

بالنسبة للهند، رئاسة مجموعة العشرين ليست مجرد مهمة دبلوماسية رفيعة المستوى. وباعتبارنا أم الديمقراطية ونموذجا للتنوع، فقد فتحنا أبواب هذه التجربة أمام العالم.

واليوم، أصبح إنجاز الأشياء على نطاق واسع صفة مرتبطة بالهند. ورئاسة مجموعة العشرين ليست استثناءً. لقد أصبحت حركة التي يقودها الناس. وتم تنظيم أكثر من 200 اجتماع في 60 مدينة هندية مختلفة في جميع أنحاء البلاد، واستضفنا ما يقارب من 100 ألف وفد من 125 دولة حتى نهاية فترة ولايتنا. ولم يسبق لأي رئاسة أن شملت مثل هذا الامتداد الجغرافي الواسع والمتنوع.

إنه لأمر رائع أن نسمع عن التركيبة السكانية والديمقراطية والتنوع والتنمية في الهند من شخص آخر. الأمر مختلف تمامًا لتجربتها بشكل مباشر. وأنا متأكد من أن مندوبينا في مجموعة العشرين سيشهدون ذلك.

وتسعى رئاستنا لمجموعة العشرين جاهدة إلى جسر الانقسامات، وتفكيك الحواجز، وزرع بذور التعاون التي تغذي العالم الذي تسود فيه الوحدة على الخلاف، وحيث يتغلب المصير المشترك على العزلة. وبصفتنا رئيسًا لمجموعة العشرين، فقد تعهدنا بجعل الطاولة العالمية أكبر، بما يضمن سماع كل صوت ومساهمة كل دولة. وأنا واثق بأننا قد طابقنا تعهدنا بالأفعال والنتائج.