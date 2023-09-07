وجه النائب خالد الطمار سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة عيسى الكندري، قال في مقدمته، قدم جهاز متابعة الأداء الحكومي تقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي عن عام 2022 حول نتائج أعمال الجهاز، ونتائج متابعة تنفيذ القرارات الوزارية خلال هذا العام وكذلك نتائج متابعة تنفيذ المشروعات الحكومية، ونتائج استطلاع الرأي العام التي قام بها الجهاز لتحسين جودة الخدمات المقدمة من بعض الجهات الحكومية، بالإضافة إلى نتائج تقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2022 /2023، وتوصيات الجهاز المطلوب اتخاذها من قبل الوزارات والجهات الحكومية والتي من شأنها تطوير الأداء ومعالجة أوجه الخلل والقصور.

وبناء على ما سبق يرجى تزويدنا بالتالي :

1- يرجى تزويدنا بنسخة من التقرير السنوي للجهاز وكذلك ما جاء به من نتائج وتوصيات؟

2- هل تم وضع آلية محددة لتنفيذ تلك التوصيات؟ إذا كانت الإجابة نعم يرج