عبدالكريم العبدالله

أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا لتنظيم حركة التنقلات لكل موظفي الوزارة، بحيث تكون مرتين في كل عام ميلادي وذلك خلال أبريل وأكتوبر من كل عام، على أن تقدم طلبات النقل على النموذج المعتمد.

وجاء في الضوابط التي تنشرها «الأنباء»: أن يكون تقديم طلبات النقل على النموذج المعتمد مشمولا بموافقة جهتي العمل «المنقول منها والمنقول إليها»، وموافقة الوكيل المساعد المختص.

وجاء في الضوابط انه يتم رفع الطلبات خلال الـ 15 يوما الأولى من أبريل أو أكتوبر، ولا تقبل الطلبات التي ترد قبل أو بعد تلك المواعيد.

واستثنت الضوابط من مواعيد النقل حالات النقل التي تتم لأسباب صحية.

وتضمنت الضوابط أيضا انه ترفع الطلبات المستوفاة الى جهاز الشؤون الادارية لإعداد القرار اللازم لإصداره وفق القرارات المنظمة لذلك.