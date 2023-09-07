أكد رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة د.عبدالله المعتوق أن الريادة الخيرية للكويت امتد أثرها الإقليمي والعالمي عاما تلو عام حتى تبوأت «صدارة المشهد الإنساني» خلال العقد الأخير، عبر عقد الكثير من المؤتمرات الدولية لدعم الوضع الإنساني في مختلف دول العالم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المعتوق الراعي الفخري لملتقى «الكويت مركز العمل الإنساني» الذي انطلقت فعالياته ونظمته الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بمناسبة الذكرى التاسعة لاختيار الكويت مركزا للعمل الإنساني من قبل منظمة الأمم المتحدة تحت شعار «العمل الإنساني في الكويت.. مسارات التميز والأثر الإيجابي المستدام وطنيا ودوليا».

وقال المعتوق إن القيم الإنسانية في البلاد تأتي في مقدمة الأولويات وأن العطاء جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية، إذ «إننا نفتخر بإرثنا الخيري العريق الذي نشأنا عليه وسارت على دربه العديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية».

وأضاف أن هذا الملتقى يأتي بالتزامن مع التحديات التي يشهدها العالم، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود وتعزيز التعاون من أجل تحقيق أثر إيجابي يصب في مصلحة الإنسانية.

وشدد على أن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة والأزمات المختلفة تلزمنا بضرورة تحسين جودة العمل الخيري وتحقيق أقصى استدامة في العطاء.

وذكر «أننا مدعوون اليوم لتحقيق توازن بين استدامة العطاء وجودة الأثر لا سيما أننا نعكس رؤيتنا الطموحة للمستقبل»، مؤكدا أهمية الالتزام بتطوير وتعزيز جودة الأعمال الخيرية وتحقيق تأثير إيجابي يصب في مصلحة الفرد والمجتمع.

ولفت إلى أن الهيئة وضعت أولويات وأهداف ذات أبعاد مختلفة أبرزها التعريف بالثقافة الإسلامية الوسطية والتمكين الاقتصادي لأصحاب الحاجة وتوفير فرص تعليمية وتأهيلية تحقق مخرجات نوعية بغية إحداث الأثر الأكبر في تمكين الإنسان بالمجتمعات المستهدفة.