أهابت سفارتنا في طوكيو بكل المواطنين الكويتيين المتواجدين في اليابان توخي الحذر والالتزام بتعليمات وتحذيرات السلطات المحلية، احترازا من إعصار «يون يونغ»، الذي من المتوقع أن يضرب الجانب الشرقي من المحيط الهادئ المحاذي لليابان بما فيها العاصمة طوكيو ويؤدي إلى رياح عنيفة، وذلك خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت.

وأكدت السفارة في بيان لها ضرورة متابعة المواقع الرسمية اليابانية ومراقبة جداول حركة القطارات والرحلات الجوية التي قد تتعرض للإلغاء أو تغيير المواعيد.

وحثت السفارة المواطنين على التواصل معها في حالات الطوارئ على الأرقام التالية:

٭ هاتف السفارة: 81334550361+.

٭ هاتف الطوارئ: 819088849650+.