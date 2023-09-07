ترأس نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد اجتماعا لمجلس السلكين الديبلوماسي والقنصلي في ديوان عام وزارة الخارجية بمشاركة مساعدي وزير الخارجية أعضاء المجلس، حيث تم خلال الاجتماع بحث المواضيع الواردة على جدول الأعمال.