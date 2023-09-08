عزز الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي في كرة القدم صفوفه بضم قلب الدفاع الإيطالي البرازيلي الأصل لويس فيليبي من ريال بيتيس لثلاثة مواسم، قبل ساعات من إغلاق باب الانتقالات الصيفية.



وفيليبي (26 عاما و1.87 م) المولود في ساو باولو، حمل ألوان لاتسيو الإيطالي بين 2016 و2022 محرزا مع فريق العاصمة لقب الكأس المحلية في 2019 والكأس السوبر مرتين، قبل انتقاله في 2022 إلى بيتيس الأندلسي. وحمل ألوان منتخب البرازيل تحت 20 و23 عاما قبل نقل ولائه إلى المنتخب الإيطالي في 2022.



وجاء التعاقد مع فيليبي بصفقة مقدرة بـ 22 مليون يورو، بعد اخفاق الاتحاد في ضم المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس بحسب تقارير صحافية.



وانضم فيليبي إلى كوكبة من النجوم انتقلت هذا الصيف إلى «العميد» على غرار المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة من ريال مدريد، ولاعب الوسط الدفاعي الفرنسي نغولو كانتي من تشلسي، ولاعب الوسط البرازيلي فابينيو من ليفربول، والجناح البرتغالي جواو فيليبي «جوتا» من سلتيك الاسكتلندي.