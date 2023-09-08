القاهرة - ناهد إمام



صرح د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، لتسلم قطع الأراضي السكنية الصغيرة، شاملة أراضي «بيت الوطن»، الساري تخصيصها، أو التي تم إلغاؤها لعدم التسلم، وذلك تيسيرا من الهيئة على المواطنين، ومنحهم فرصة لتسلم قطع الأراضي المخصصة لهم.



وأوضح وزير الإسكان أن المهلة التي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة، وفقا للشروط التالية: سريان مهلة التنفيذ، والتي تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للتسلم، وأن تكون قطعة الأرض شاغرة، ولم يتم طرحها أو تخصيصها للغير، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وسداد أي مبالغ مستحقة على قطعة الأرض من تاريخ جاهزية الأرض للتسلم محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.



وأشار الوزير إلى أنه لا يترتب على هذه التيسيرات أي ترحيل للأقساط، ولا تسري هذه التيسيرات على قطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تمت إعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حاليا وتم السداد، كما لا تسري هذه التيسيرات على أراضي «ابني بيتك»، وألا يكون قد تم استرداد المبالغ المسددة لحساب قطعة الأرض.